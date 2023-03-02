美封殺華為 擬擴至4G晶片

華爾街日報引述知情人士報導，拜登政府正考慮撤銷既有已發放給美企的華為出貨許可證，打算把華為的出貨禁令範圍擴及4G晶片。在美中緊張關係加劇之際，白宮擴大圍堵華為，可能影響美企上百億美元的收入。

分析師指出，目前取得美方出貨華為4G相關晶片許可的美企以高通、英特爾為首，高通、英特爾都是台積電大客戶，雖然台積電並無法判斷客戶最後把晶片出給誰，但若美國全面封殺華為，以外媒估將影響美企上百億美元收入研判，相關措施將衝擊整體半導體產業市場，進而牽動高通、英特爾與台積電等國際半導體指標企業。

事實上，美國宣布大舉制裁華為後，華為在全球行動通訊市場勢力節節敗退，更從當年智慧手機龍頭跌落神壇，如今市占率不到3%，年出貨量則從全盛期逾2億支，到現在僅剩數千萬支。

5G基地台市場方面，華為則固守大陸強大內需市場，因此受美國制裁影響較小。此外，華為也積極開發南非、沙烏地阿拉伯、土耳其、越南、巴西等市場。

美國政府暗示，考慮不再核發任何新的華為出口許可證，給高通和英特爾等提供智慧手機和其他裝置所需晶片的公司。這項行動將涵蓋使用先進5G技術的產品以及舊有技術的4G產品。

知情人士透露，拜登政府的新舉措將更進一步，要撤銷既有的許可證。熟悉華府政策思維的一名前資深國安官員表示：「美國允許對華為出口的政策正逐步結束。」「白宮現在跟商務部說，『掐斷4G（晶片）銷售，讓華為體會更多痛苦的時候到了，試圖讓其徹底死亡。」

若美國撤銷出口華為的現有許可證，將對美國晶片製造商帶來重大影響。晶片業者先前表示，對這類產品設限不利美國晶片業，會因此失去供國內研發所需的資金收入。

德州共和黨眾議員麥考爾2021年公布的數據，2020年11月至2021年4月間，商務部工業和安全局核發對華為的銷售許可，涉及價值614億美元的產品。這意味若現有許可證遭取消，可能威脅美企的上百億美元收入受威脅。出口許可證的效期限常為數年，並規定一家公司獲准出貨的產品價值。

商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）2月28日在眾議院外交事務委員會的聽證會表示，正在評估諸多政策，包括前總統川普任內允許向華為出售5G以下技術的措施。

他說，拜登政府也在考慮額外的出口管制措施，「所有事項都在評估之中，我們正在職權範圍內盡一切努力，防止敏感的美國技術落入惡意行為者之手」，包括中國大陸軍方、情報和國安部門。