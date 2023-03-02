全球伺服器市場 警鈴大響 增幅恐銳減

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日二度下修今年全球伺服器出貨成長預估，預期增幅將銳減三成，年增率僅剩1.31%，不僅牽動廣達、緯穎、英業達等代工廠後市，也將影響半導體庫存消化進度，衝擊台積電、聯電、信驊等指標廠。

法人指出，伺服器原是業界看好此波電子業庫存修正下，較不受影響、出貨量持續看增的應用，挹注相關供應鏈營運相對有撐，並且是半導體庫存去化重要的出海口。

如今集邦兩個月內二度下修全球伺服器出貨量成長預估值，意味整體市況發展不如預期，業者庫存壓力沉重，業界希冀伺服器應用成為帶領電子業突圍領頭羊的期待破滅，為電子業景氣再次敲響警鐘。

圖／經濟日報提供

集邦表示，全球經濟持續逆風及高通膨壓力，已促使亞馬遜、Meta、Google、微軟等北美四大雲端服務供應商（CSP）下修今年伺服器採購量。此外，戴爾（Dell）與慧與科技（HPE）在內的品牌伺服器廠也開始調降ODM主板生產，使得整體伺服器市場發展不如預期。

集邦去年11月原本預估今年全球伺服器整機出貨年增率可達2.8%，今年元月首次下修成長預估，降為年增1.87%，隨著市場需求持續下滑，集邦昨天最新報告二度下修成長率至1.31%，換算較兩個月前預估的成長力道銳減三成，比去年11月首次公布的年增率初值腰斬更低。

集邦預期，今年全球伺服器出貨量為1,443萬台。集邦分析，OEM廠下修出貨展望，除了反映終端需求不如預期之外，更多原因是受零組件庫存調節與客戶端控制財務支出等影響所致。

集邦指出，OEM業者今年恐面臨幅度不小的目標調整，包含戴爾、慧與科技為首的傳統企業品牌供應商，而第三大OEM業者浪潮（Inspur）則受政策面影響因素居多。其中，戴爾因庫存壓力沉重，今年伺服器出貨量年衰退幅度恐擴大至8.1%；慧與、浪潮出貨量則可能分別年減6.2%、3.2%。

值得一提的是，企業端客戶因成本考量，普遍希望在英特爾Ice Lake之後的平台轉換率降速，將影響品牌商後續規劃，因此，戴爾、慧與科技後續出貨表現仍存在風險。

台灣伺服器供應鏈包括廣達、緯穎、英業達、信驊等，主要晶片多由台積電、聯電等晶圓代工廠操刀。相關業者坦言，今年總體經濟需求不佳，但全年伺服器業務成長性仍會比消費性電子事業出色。

針對市況不佳，緯穎日前指出，總體經濟氣氛不好，加上通膨，經濟狀況停滯，企業採買伺服器數量降低，但相關影響主要牽動私有雲需求，即便企業不買伺服器，仍要靠網路雲端進行商業運作，導致企業從自己買，變成月租（上公有雲），緯穎就是屬於公有雲的產業。