遠傳總座井琪MWC 分享「AI節能網路應用」黑科技

遠傳電信總經理井琪率領經營團隊前進「地表最大通訊展」的「2023 世界行動通訊大會」，遠傳與愛立信攜手合作、首次亮相的最新黑科技「AI節能網路應用」，於展中大獲好評，井琪更接受愛立信的影音專訪，分享遠傳以AI打造綠色網路的秘訣。

MWC 2023疫後睽違三年重啟全實體展出，遠傳透過與眾多國際電信巨擘、頂尖科技大廠深入交流，合力推動綠色網路、下一代技術合作，全力催生符合新世代消費者、企業客戶需求的最佳創新應用服務。

今年MWC除了聚焦5G加速、6G、元宇宙發展，勾勒未來通訊情境與技術需求，近期爆紅的聊天機器人ChatGPT 席捲全球帶動的AI應用浪潮，也成為各大廠爭相探索的火熱戰場。

井琪分享，超吸睛「AI節能網路應用」可自動監測各站節能狀況、預測網路流量，並透過智慧演算法決定節能模式，在不影響用戶體驗、且沒有任何人工干預的前提下，平均節省25%能耗、部分時段更可節省高達46%能耗，是電信業邁向綠色網路、淨零碳排的關鍵應用。

遠傳表示，積極推動5G進程，超前部署B5G（Beyond 5G）、插旗下一代技術發展，於今年2月下旬宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」（MOU）， 雙方將深化B5G網路前瞻技術合作，共同探索三大面向，包含5G Advanced網路技術演進、以AI打造智慧節能網路，以及藉由開放「全球網路應用程式介面 （API）」 推升遠傳新經濟成長。目標精進網路效能與用戶體驗，邁向淨零永續發展，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速全球產業創新升級。