大和維持對全球記憶體產業正向展望 預期下半年將反彈

大和證券發布報告指出，重申對於全球記憶體產業正向展望的看法，全球記憶體產業庫存調整的逆風仍在，上半年虧損可能擴大，但由於供應商將有額外資本支出及進行減產，下半年價格有望反彈。不過，全球通貨膨脹及地緣政治風險，可能造成需求延後復甦。

報告引述調研機構集邦科技（TrendForce）在2月24日的數據指出，PC動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價格在2月持平。伺服器DRAM價格在2月比上個月再次下跌7%，消費性DRAM價格則又下降5%。

報告指出，與1月底相比，2月DRAM現貨價格下跌2.3%，但遠低於1月7.2%的跌幅。由於記憶體需求仍未顯示出任何復甦的跡象，因此儘管最近資本支出及產量都下降，但DRAM供應商的庫存水準仍然很高，導致現貨價格下跌。與去年底相比，PC/伺服器 DRAM合約價下跌16%，消費性 DRAM 合約價則下滑15%。

另外，在儲存型快閃記憶體（NAND Flash），SLC及MLC晶片合約價格在2月持平。報告指出，雖然通信網路設備的需求仍相對穩定，但消費市場區隔的需求仍然疲軟，因此導致NAND的價格趨勢較為平穩。

美國商務部副部長最近表示，南韓廠商在中國大陸持續生產晶片一年的豁免期到期後，可能將限制南韓廠商。大和認為，這一消息對南韓記憶體製造商來說是負面的，因為中國大陸占其DRAM/NAND產量的40~50%，尤其是對SK 海力士。不過，美光可能從中受益。