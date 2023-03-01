學研總動員助攻半導體 投資人才培育、骨幹設施、前瞻研究

半導體前瞻科技是帶動我國其他產業發展的重要驅動力，政委兼國科會主委吳政忠今（1）日主持「2035半導體策略規劃會議」，邀請教育部、經濟部、國研院與工研院、以及六大半導體學院院長共商未來10年我國半導體科技與新興產業長程布局，達成人才培育、投資骨幹設施、以及半導體前瞻研究等三大共識。

國科會表示，半導體晶片無所不在，今日絕大多數的科技裝置都以晶片為發展核心，半導體前瞻科技是帶動其他產業發展的重要驅動力，必須超前部署。對於2035年科技產業布局，有三大共識。

第一是學研總動員培育半導體人才。國科會指出，國科會、經濟部與教育部合作，整合學研培育人才能量，將打造台灣成為全球IC設計創新基地，人才的養成不僅為半導體產業所用，也將用於驅動其他產業的創新，同時與國際合作培育半導體人才，例如IC設計，擴大台灣在全球半導體領域的影響力。

其是投資未來升級研究骨幹設施。國科會表示，國科會將加速升級半導體基礎研究軟硬體，並支持學研機構擴充重要的大型設備，讓學研可以鏈結產業發展所需的前瞻技術。

第三是以應用來引導半導體前瞻研發。國科會表示，擴大投入高速運算、高頻通訊、與AI等應用需求的半導體前瞻應用技術，以及半導體關鍵軟體工具。

吳政委表示，政府將加碼協助產業界培育半導體高階國際人才，並吸引國際人才、新創、以及資金。半導體產業已是驅動5+2產業、未來新興產業發展的核心，國科會也將加快布局，以支持我國半導體產業確保未來十年的領先優勢。

根據國科會規畫，今年跨部會投入83億元在前瞻半導體及量子科技，包括啟動下世代半導體前瞻技術研發及人才培育的十年長期布局，推動台美半導體領域學術合作，經濟部將負責產業鏈結，建立全球友台半導體生態系。