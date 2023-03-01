友達永續基金會「圓夢計畫」推動綠能公益 挹注社福機構20年永續收益

友達（2409）旗下友達永續基金會「圓夢計畫」連續21年協助120家以上的社福和社創機構實現公益夢想，包含超過1萬份的圓夢禮物，以及超過2,300萬的「圓夢基金」專案募款。因應淨零碳排議題興起，友達永續基金會轉型「圓夢計畫」接軌綠能公益，和首創全民電廠的社會企業「陽光伏特家」合作，致贈32片太陽能板給參與「圓夢基金」的社福機構，機構不僅可獲得年投報率5%的20年綠能發電收益，更實踐台灣2050淨零轉型關鍵戰略中，不遺漏任何一個單位的公正轉型目標。

「圓夢計畫」自2002年由友達同仁主動發起，除了幫助偏鄉學校、社福機構募集耶誕禮物，並且由志工將禮物親送機構之外，2015年起，因觀察到許多地區性、規模較小機構有特殊專案的募款需求，故發起內部員工的募款活動，過程中也發現社福機構面臨對外募款、客戶關係管理的困境，因此，在2020年創建「圓夢基金」為多元弱勢機構發聲的公益平台，輔導機構使用度度客群募平台，協助社福和社創機構精準提案，以說故事的方式對社會大眾推廣其服務內容，擴大公益影響力。

友達永續基金會執行長古秀華表示：「友達永續基金會長期投入社會參與，我們觀察到一次性的公益捐款或許可以應急，但容易受到疫情景氣影響，使機構面臨營運的挑戰，若有長期穩定的贊助方式，才能將捐款人的愛心延續，此外，在陪伴機構的過程中，我們也發現福利弱勢的團體在能源取得上也較為匱乏，故思考如何能將愛心和綠色結合，讓捐款兼具能源福利雙重效益。因此，基金會與陽光伏特家合作，將圓夢基金結合公民電廠的永續收益，偕同機構參與綠能發展。每片太陽能板年發電量約400度，相當於減碳200公斤，支持機構專案的每位捐款人同時代表支持環境減碳，創造愛心、綠色、公民參與三贏的創新成功案例。」

根據台灣公益責信協會的調查，全台個人捐款總額超過1,062億，前6%的非營利組織掌握超過8成的捐款，因此，「圓夢基金」鼓勵規模小、地方性或關注非主流議題的公益組織參與提案，今年友達永續基金會「圓夢基金」專案經過內部評審共16組入選，專案類別涵蓋社會福利、環境保護、女性福利、教育推廣等領域，藉此鼓勵友達員工和社會大眾一起關心社會上我們常忽略的多元議題，如：弱勢女性福利、身心受限者的知識平權、減廢環保永續教育等，真正實踐社會轉型中要達成公正轉型和公民參與的目標，也讓所有參與該專案的捐款人和機構有機會共享零碳經濟的效益。