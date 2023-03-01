集邦：ChatGPT邁向商用 GPU需求上看3萬顆

ChatGPT近期掀起雲端與AI產業話題，Microsoft、Google、百度等相繼推出基於生成式AI衍生的產品服務，根據集邦（TrendForce）最新報告「從AIGC看雲端AI應用趨勢與挑戰」，未來邁向商用將上看3萬顆；在此熱潮下，GPU及AI晶片相關供應鏈業者如NVIDIA、台積電（2330）、欣興（3037）、世芯（3661）、力旺（3529）等可望受惠。

不過，集邦指出，市場普及度和產品服務的功能優化仍待考驗，且由於AI是以用戶體驗為核心，涉及個資及內容提供的正確性，因此下個發展階段或將還會面臨法規問題。

TrendForce表示，生成式AI是透過GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等演算法、預訓練模型、多模態等AI技術的整合，在既有數據或資料中尋找規律，並在資料彙整、社交互動、文案產出等領域帶出高效的內容產出，以及與用戶互動體驗。現行市面上已有不少生成式AI之應用，較常見的產出類別包括文字、圖像、音樂、編碼等。

集邦表示，數據、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大關鍵，且產品服務易做但優化困難，因此，握有相關資源的雲端大廠在發展上將更具優勢。就廠商角度而言，由於ChatGPT等生成式AI聊天機器人不僅能與用戶自然對話，「類理解需求」的能力使其針對各式諮詢能進一步提供建議，加上使用搜尋引擎已相當普遍，因此透過強化搜尋引擎已是各雲端大廠的首要任務。

據TrendForce調查，目前全球搜尋引擎市場以超過9成的Google引擎為首，Microsoft Bing僅占3%，短期間不致造成威脅，但隨著用戶擴大、數據回饋與模型優化的循環，是否會產生服務差異甚或搶占廣告商機，也是Google不得不預防的潛在風險。

集邦表示，由於生成式AI必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練就得採用大量高效能GPU。以ChatGPT背後的GPT模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個到2020年已暴增至近1,800億個，估GPU需求量預估約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆。

集邦表示，生成式AI發展將成為趨勢，將帶動GPU需求顯著提升，連帶使相關供應鏈受惠，其中最大受益者是GPU晶片龍頭的輝達（NVIDIA），旗下可達到5 PetaFLOPS運算效能的DGX A100，幾乎是目前用於大規模資料分析、AI加速運算的首選；此外，尚有推出MI100、MI200、MI300系列晶片的超微（AMD）；台廠方面則有負責晶圓代工的台積電、ABF載板業者南電（8046）、景碩（3189）、欣興等、AI晶片相關廠商如創意（3443）、世芯、智原（3035）、力旺等。