集邦：今年全球伺服器出貨量年增率降至1.31%

集邦（TrendForce）今(1)日表示，經濟持續逆風及高通膨，促使北美四大雲端服務供應商（CSP）下修今年伺服器採購量，目前也觀察到包含Dell與HPE在內的Enterprises OEM已開始調降ODM的主板生產，預估今年全球伺服器出貨量將下跌至1,443萬台，年成長率收斂為1.31%。

集邦表示，OEM下修出貨展望的舉動，除了反應終端需求不如預期外，更多原因是受零組件庫存調節與客戶端控制財務支出等影響所致。

集邦指出，OEM業者今年恐面臨幅度不小的目標調整，其中包含Dell、HPE為首的傳統企業品牌供應商，而第三大OEM業者Inspur則是受到政策面影響因素居多。Dell方面，目前仍待解決在ODM與倉儲的半成品，即便可透過轉移ODM訂單來暫時緩解壓力，仍無法有效降低庫存，因此預估Dell今年伺服器出貨量年衰退幅度會擴大至8.1%；HPE則尚未有明顯調整，但今年伺服器出貨量仍衰退，年減6.2%。

據TrendForce調查，企業端客戶因成本考量，普遍希望在Ice Lake之後的平台轉換率降速，此將直接影響Sapphire Rapids機種今年的出貨比重，與後續銜接的Emerald Rapids機種的規劃，因此後續Dell、HPE出貨表現仍存衰退風險。

TrendForce表示，中國大陸伺服器需求仍高度受政策層面支撐，如去年國資雲、東數西算工程等專案，目前中國大陸市場正面臨明顯轉型，尚未對全球伺服器需求造成影響，但有望帶動一系列生態系的變革。

集邦指出，以Inspur來看，2023年出貨集中在中國大陸國家級別標案與運營商的招標，在中國大陸兩會前夕出貨動能相對疲弱，預估自第二季後才會逐步提升，今年Inspur伺服器出貨量仍是衰退走勢，年減約3.2%。

集邦進一步指出主要原因為，過去互聯網所帶來的伺服器需求已明顯限縮，包含Baidu、Alibaba與Tencent在內的伺服器採購台數均較以往減半；美國商務部制裁導致國資雲與東數西算工程標案遲滯；新興國產OEM業者，包含ZTE、H3C、xFusion與中國大陸政府創信為主的第三方機構興起，將顯著分食Inspur的版圖；疫後復甦帶來的激勵因子未能顯著持續，通膨造成的消費級距拉大，導致企業端的採購計畫延宕。