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台灣之星新總座揭朝華：加速台灣電信產業開啟新篇章

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣之星（3157）今(1)日召開臨時董事會，通過現任總經理賴弦五任期屆滿請辭，由揭朝華先生接任總經理一職，將借重揭朝華過去在電信產業的專業及豐富的領導經驗，以穩定台灣之星組織運作，確保各項營運表現不受影響且持續成長。

揭朝華表示，將加速台灣電信產業開啟新篇章。

台灣之星指出，賴弦五任職總經理期間，帶領台灣之星於2014年正式加入高度飽和與寡占的台灣電信市場，在4G時代，帶動4G上網吃到飽資費平價化，讓台灣之星成為台灣電信產業快速進步的重要關鍵角色，短短三年就晉級電信第四強；更於5G時代率領團隊取得5G入場門票，標得3.5GHz黃金頻段40MHz，啟動5G網路佈建，為用戶提供更高品質的行動通訊服務與使用體驗，台灣之星感謝賴弦五於任職期間的貢獻。

台灣之星指出，新上任的台灣之星總經理揭朝華，過去曾擔任台灣固網副總經理、凱擘有線電視技術長、台灣大哥大技術長、中嘉數位執行長等職務，擁有超過三十年的產業相關經驗，集行動網路、固網、有線電視專業於一身。

揭朝華總經理表示，台灣之星是台灣電信產業的關鍵制衡力量，從4G時代走向5G，不斷為消費者提供高CP值的電信服務，接下來，我將帶領台灣之星全體員工，繼續做對整個產業及為消費者好的事，讓台灣之星營運穩健且在市場上持續保有競爭力，以加速台灣電信產業開啟新篇章。

台灣之星 4G 5G 台灣大哥大 資費

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