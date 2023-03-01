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揭朝華接台灣之星總經理 完成台台併最後一哩路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣之星今天公告，原總經理賴弦五期滿辭任，由中嘉數位前執行長揭朝華接任總經理職務。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台灣之星今天公告，原總經理賴弦五期滿辭任，由中嘉數位前執行長揭朝華接任總經理職務。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台灣大哥大（3045）合併台灣之星（3157）塵埃落定，台灣之星今天公告，原總經理賴弦五期滿辭任，由中嘉數位前執行長揭朝華接任總經理職務。揭朝華也曾任台灣大技術長，熟悉技術、網路及營運，未來將推動台灣之星與台灣大合併的最後一哩路。

上周五台灣大與台灣之星雙方董事會通過最新合併換股價格，以上周五股價推算，合併價格從282億元降至197億元，後續仍需經過公平會及證交所等主管機關審核，合併基準日最快落於今年下半年。

台灣之星原總經理賴弦五原就任職中嘉副董事長職務，賴弦五將專心中嘉職務。

而頂新集團也找來台灣大前技術長暨中嘉前執行長揭朝華接任台灣之星總經理職務，未來台台併仍有技術、網路、營運對接等問題，需仰賴揭朝華的專業與經驗。

揭朝華曾擔任台灣大技術長、凱擘有線電視技術長、台灣固網副總、台固媒體副總，是業界少見兼具固網、行動、有線電視經驗的專業經理人。

日前台台併送進NCC審議時，台灣大也延攬揭朝華回任顧問職務，協助合併案審議。

台灣大哥大 台灣之星 中嘉 NCC

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