驅動創新轉型 中華電信、諾基亞簽署MOU、攜手搶進B5G

中華電信與全球知名電信設備製造商諾基亞，於西班牙巴塞隆納2023「世界行動通訊大會（MWC）」簽署5G技術演進及6G合作備忘錄，延續雙方5G策略合作，攜手推進台灣5G網路邁向下一個Beyond 5G新階段。

中華電信指出，在中華電信快速推動5G的過程中，諾基亞與中華電信延續長期以來的策略夥伴基礎，整合雙方資源從三大面向著手深度合作，以因應新技術發展與漸趨複雜的企業客戶垂直應用網路部署需求。

雙方規劃，在「5G Advanced/6G新世代網路」方面，雙方將擴大網路新技術合作範疇，提升網路部署與服務提供的彈性與自動化，提供全新的使用體驗和服務。在「5G企業專網關鍵技術」方面，將進一步探索超可靠低延遲通信技術（URLLC）的全球經驗和案例，以利5G企業專網產業生態的擴大推動。

此外，中華電信表示，雙方在「網路轉型與ESG」方面，將更緊密合作探索能源效率、網路轉型和工業數位化等ESG關鍵指標，透過高能源效率（power efficiency）硬體和軟體的聯合試驗與先進的組網架構（如C-RAN），實現節能減排、環境永續的ESG目標。

中華電信總經理郭水義指出，諾基亞與中華電信深化合作，助力中華電信領航台灣5G網路技術與品質不斷前進，驅動創新智慧應用的蓬勃發展，並實踐環境永續、綠色節能政策。中華電信在台灣5G首選品牌的基礎上，將持續推動網路技術演進與應用服務的能量提升，建立長期的競爭優勢基礎，為客戶帶來品質與價值，創造新成長動能。

台灣諾基亞總經理劉明達表示，中華電信建設5G成績有目共睹，諾基亞將持續引進5G新設備及功能如先進的AirScale解決方案，支援中華電信達成節能減碳與拓展業務目標，並提供5G-Advanced及6G關鍵技術資訊，協助中華電信超前布局。

中華電信執行副總林榮賜代表中華電信與諾基亞簽署合作備忘錄，他表示，中華電信全力推動5G建設與新世代網路發展，並提前布局Beyond 5G / 6G演進，透過諾基亞先進的技術與設備，結合中華電信厚實的寬頻通訊網路與研發能量，將提供消費大眾與企業客戶更優質的網路、更豐富的創新應用，帶動台灣產業創新升級。

展望未來，中華電信表示，將持續精進5G網路，運用高效節能設備、導入B5G演進技術、擴大垂直創新應用，落實推動「永續+5G+創新轉型」的策略主軸，迎向新局。