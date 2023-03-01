睿生光電打造X光感測器一條龍服務

睿生光電（6861）今（1）日舉辦上市前業績發表會，睿生為提供一站式服務的供應商，主要產品為數位X光感測器「元件」、「模組」以及數位X光檢測設備之研發、設計與銷售，睿生光電的TFT-PD產品銷售量全球領先，各主要品牌皆為睿生「X光平板感測器」客戶。

2022年睿生營收為新台幣18.9億元，稅後純益為新台幣1.99億元，年增0.1%，EPS 5.62元。

X光成像為目前市場上醫療影像設備之主要類別，依據市調機構 SPER Market Research 公司資料顯示，全球X光感測器的市場規模可望從2021年的29.5億美元成長到2030年的53億美元。市調機構Fortune Business Insights也指出，全球醫療影像市場的規模，預計將由2020年的361.9億美元成長至2028年的565.3億美元，是一個規模相當大的市場。由於睿生領先同業的技術優勢，後續公司產品可望藉由完整的技術布局與多樣性的產品組合，帶來相當可觀的營運動能。

睿生光電董事長楊柱祥表示，公司的目標是成為全球數位X光系統的「視網膜/眼睛」，睿生擁有完整的產品及技術開發團隊，具有極佳的技術與設計能量；且深厚的客戶基礎以及完整的一站式服務也是睿生領先同業的最大優勢。在感測器技術TFT-PD部分，為使X光感測器的解析度提升、耗電量降低、移動檢測裝置更輕薄，並可應用於動態檢測的領域，睿生在IGZO（氧化銦鎵鋅，一種薄膜電晶體技術）及軟性基板產品技術領先同業，同時提前布局LTPS-APS等技術，以使產品未來能適用於更高影格率的動態應用；而開發團隊所具之充沛設計服務能量，每年可為客戶開發超過20支客製化產品，持續累積未來銷售的量能。此外，睿生藉由⼀站式服務提供客⼾不同運營模式的選擇，一條龍生產也可提升品質穩定性與成本競爭力，使其X光平板感測器產品不僅全球領先，客戶遍及日本、韓國、中國大陸、北美與歐洲，涵蓋區域亦是同業之最。

睿生光電之技術團隊在X光檢測領域深耕超過20年的時間，與各國際醫療器材大廠培養深厚的合作默契，具備配合客戶需求進行客製化的研發製造的能力。在醫療用X光影像檢測領域中，靜態產品使用的平板感測器以TFT-PD技術的產品為主；過往動態的產品（如心血管攝影、C-arm，牙科Cone-Beam CT等）主要採用CCD或CMOS技術，但CMOS產品在大尺寸檢測應用上成本相對高，而CCD產品成本相對高且裝置較為笨重。睿生新研發的IGZO技術可使產品在原有大尺寸的優點上以較佳成本優勢切入動態檢測的應用領域，隨著多個數位X光系統廠陸續發布採用IGZO的動態用新產品，預期使用IGZO產品之滲透率將快速的提升。

睿生在醫療領域深耕多年，在X光感測器的市場保持龍頭地位，未來將持續發展智慧醫療市場，由硬體設計製造跨入軟體AI及智慧平台的服務，並且加速生態系的佈建。此外，隨著用於動態X光檢測的產品線逐步拓展，睿生光電認為工業用、生產線用X光檢測設備的市場將出現快速的增長，藉由大尺寸動態X光感測器的取像，加上運用AI輔助進行影像分析，自動X光檢測設備(AXI)將可顯著的提升生產製造場域的檢驗精準度及效率。睿生光電基於X光影像的專業，攜手業界合作夥伴發展製造場域之自動化X光檢測設備，計畫由流水線生產製造的檢驗切入，逐步進入半導體、鋰電池的精密檢查，將在X光影像服務上開創新局。