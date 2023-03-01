群電去年EPS 8.22元 股利擬配發5.9元 均創新高

電源大廠群電（6412）公布去年財報，去年營收、盈餘、股息連續四年寫下新高。去年全年營收410.66億元，年增1.7%；每股純益8.22元；董事會也決議配發5.9元現金股利，配發率72%。另股東權益報酬率(ROE) 維持27.3%的高水位，負債比54%，自公司成立來首度降到六成以下，展現經營效率及強健體質。

展望2023景氣，公司表示，今年第1季展望保守，但整體營運獲利仍屬穩健，在產業齊力積極調整庫存之下，還是看好本季落底後業績逐季回升。目前評估上下半年的比重會從去年的50比50，轉向45比55，甚至43比57邁進，成長力道集中在下半年。

群電指出，過去幾年公司積極調整產品結構，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，而帶動公司獲利成長的最大功臣便是高毛利的雲端智能應用，去年營收年成長高達23%，營收比重更首度突破五成，營收貢獻已超越傳統PC相關應用。

群電去年合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股純益、毛利率、營益淨利率、及淨利率等八項重要財務指標均創下新高。2022毛利率18.6%，年增0.9個百分點。營業利益率9.5%，年增1個百分點，淨利率7.9%，年增0.9個百分點。合併毛利76.29億元，年增6.9%。合併營業淨利年增13.5%，達39.17億元。稅後淨利32.47億元，年增14.8%。每股純益8.22元，年增13.9%。股東權益報酬率則高達27.3%，維持去年高檔。

此外，公司董事會今日亦決議配發現金股息5.9元，股息發放率72%，以今天收盤價80元計算，現金殖利率約7.4%。

群電表示，去年大環境曲折多變，從上半年的極度缺產能、缺料，急轉直下到下半年的全球經濟下行、供應鏈庫存挑戰，經營團隊快速調整經營思路，著手進行嚴格的庫存管控和資產負債表調整，和去年第1季高峰相比，公司庫存金額已迅速下降26億，回到2020年底水準，負債比率也從一年前的63%大幅下降到54%，這是公司成立以來負債比首度降至六成以下。

群電也期許自己不僅要會賺「景氣財」、「管理財」，未來更要賺「技術財」，例如近期攜手國際IC大廠導入整合式氮化鎵（GaN）解決方案，打造新型節能筆電電源供應器，目前客戶的詢問度非常的高，預期今年GaN筆電電源的出貨量可望較去年倍增。

另外，公司伺服器電源及智慧建築解決方案，經過多年的耕耘，也逐步開花結果，今年有機會維持雙位數以上年成長。公司也在期望在多項高值產品齊頭並進下，今年營運倒吃甘蔗、營收獲利再創高峰。