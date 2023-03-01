高雄、台南2月房屋買賣移轉年月雙增，為近3年新高。

台南、高雄2月房屋買賣移轉棟數出爐。本月南二都均呈年月雙增，高雄買賣移轉棟數為2,611棟，月增32%、年增7％，為近3年新高。台南2月買賣移轉棟數為1,472棟，月增15%、年增2％，同樣為近3年新高。

但南二都1~2月累計買賣移轉棟數，高雄總棟數為4,582棟，相比去年同期的6,281棟，年減27％，為房地合一以來近7年新低；而台南今年1~2月買賣移轉總棟數為2,751棟，相比去年的3,665棟，年減24％，為近6年新低點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，去年農曆春節為2月，今年則是1月，受季節因素天數基期不同，讓本月的年月增幅表現都較為出色，數據落差大，因此將1~2月移轉棟數合併來看，較能實際反應出市場買氣現況，今年移轉為近幾年新低，除了高雄台積電效應降溫，民眾面對逐漸冷卻的房市，多半期待價格修正，因此觀望意味濃厚，購屋腳步放緩，不過，受預售案陸續完工交屋，仍讓部分熱區表現突出，像是三民區預售大案「郡都當代」、仁武「可麗都」等，本月都有逾百戶交屋。

單看2月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，前三名行政區表現均呈年月雙增，三民區以489棟蟬聯寶座，月增26.4%、年增40.9%，鳳山區以314棟居次，月增75.4%，年增12.1%，苓雅區以299棟位居第三，月增51%、年增20.1%。

至於台南地區，2月買賣移轉棟數前三大行政區，前三行政區同樣呈年月雙增表現傑出，其中安南區以226棟居冠，月增60.3%、年增30.6%，永康區以197棟居次，月增19.4%，年增8.8%，南區以136棟位居第三，月增126.7%，年增109.2%。

台灣房屋台南復國加盟店店長陳菲表示，本月台南南區年月增幅翻倍表現亮眼，主要受舉喜重劃區華友聯預售案「森自然」已成屋陸續交屋助攻。台南市場農曆年後賞屋帶看率都有大幅提升，約增加有2~3成，然而今年開始投資型買盤比例與往年相比明顯減少，目前仍以剛性需求買盤為主。