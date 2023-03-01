大聯大去年每股賺6.02元 首季營收估季減15%

亞洲IC通路龍頭大聯大投控（3702）公布去年財報，去年稅後純益105.12億元，年減8.6%，但仍為歷史次高，每股純益6.02元。公司預估首季合併營收將介於1,450~1,550億元，以中間值計算，約季減15%。

大聯大投控去年第4季營收1,764.88 億元，季減 7.0%，毛利率3.74%，季減 0.03個百分點，營益率 1.78%，季減 0.09 個百分點，稅後純益14.1 億元，季減 48.96%，每股稅後純益0.84 元；去年營收7,752.32 億元，年減 0.4%，毛利率 3.82%，年增 0.01 個百分點，營益率 1.9%，年增 0.13 個百分點，稅後純益 105.12億元，年減 8.6%，每股稅後純益 6.02 元。

大聯大投控表示，全年股東權益報酬率 (ROE) 及營運資產報酬率 (ROWC) 分別為 13.9% 及 9.7%。 公司表示去年營收、獲利成長主要受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器與工控等，以及車用電子等非 3C 市場應用續強，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，相關地區營收也呈現雙位數成長。

大聯大投控提出本季財測目標，預估本季，若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，預估營業收入為NT$1,450億至NT$1,550億，取中間數約季減15%；毛利率預估介於3.7%~3.9%，營業利益率介於1.45%~1.59%，預估稅後純益7.31億元至8.02億元，每股純益介於0.44元至0.48元。