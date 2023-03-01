ChatGPT掀起人工智能生成應用熱潮 AI芯片供應鏈加速發展

隨著聊天機器人ChatGPT掀起人工智能生成內容（AIGC）熱潮，對人工智能生成內容軟件應用的佈侷成為新的潮流。包括人工智能服務器在內的AIGC應用，需要高階半導體芯片支持，相關需求帶動GPU、GPGPU、CPU、ASIC、FPGA等人工智能相關芯片的性能和需求提升。



AIGC應用芯片供應鏈方面，美國企業Nvidia掌握設計高階GPU的技術，晶圓代工龍頭台積電是GPU芯片效能提升的關鍵。同時，AMD今年也已針對AI基礎設施以及數據中心公佈加速處理器（APU），後者整合 GPU、CPU和內存，採用3D chiplet設計，市場也傳出AMD向台積電下AI芯片急單的消息。

面對AIGC應用熱潮，我國正在積極佈局。日前，科技部宣佈將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。百度對外表示將於3月16日推出的生成式對話產品「文心一言」，被外界譽為「中國版ChatGPT」。科大訊飛、奇虎360、騰訊優圖等也在進行相關佈局。

本土芯片供應鏈方面，包括景嘉微、寒武紀科技、海光信息、天數智芯、龍芯中科等在內的本土芯片設計商，正在加速提升GPU和CPU的運算能力，佈局未來。