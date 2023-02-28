正崴印度工廠火警 知情人士：恐引起iPhone供應鏈中斷

日前蘋果數據線供應商正崴（Foxlink）的印度工廠發生火災，導致工廠內將近一半的機器損毀，損失超過1200萬美元。據路透社最新報導，知情人士透露，正崴印度工廠不太可能在火災事件發生後兩個月內恢復全面運營，引發了對iPhone製造商供應鏈中斷的擔憂。

知情人士稱，正崴在印度安得拉工廠的兩個獨立設施中總共運營著10條裝配線，其中四條完全受損，不太可能在兩個月內恢復運營。其餘六條裝配線將於本周晚些時候恢復運營，即使它們沒有受到火災事件的影響，但由於IT服務器損壞而無法運行。

另一位知情人士表示，正崴是蘋果在印度的主要供應商，「印度製造或從印度發貨的iPhone可能會出現供應鏈中斷。」

據悉，正崴今日早些時候對火災事件回應稱，27日印度廠確實發生火災，無人員傷亡，火災損失尚待清查，廠房及設備皆有保險。