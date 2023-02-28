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鴻海代工的Fisker Pear電動車 接獲5600台訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

根據Business Journal報導指出，鴻海（2317）的電動車合作夥伴Fisker宣布，旗下電動車款PEAR已經接獲超過5,600台的預定訂單，PEAR規劃將在鴻海的美國俄亥俄州廠電動車廠製造。

Fisker執行長Henrik Fisker在財報的電話會議中表示，PEAR計畫進展順利，我們已經在去年底，達到讓PEAR的原型車可以上路駕駛的目標。

在去年11月時，Fisker說，PEAR車款已經有5,000台預定的訂單。Fisker是在去年5月宣布，它計劃在鴻海的俄亥俄州廠生產PEAR，並簽署了架構協議，但是這兩家公司尚未宣布最後的代工製造協定。

PEAR是Fisker第二款電動車，去年11月，Fisker開始生產第一款電動車Fisker Ocean，這是電動SUV，並且是在奧地利的工廠生產。Fisker說，預定Ocean的數量約6.5萬台，目前已經生產了56台。

PEAR可行駛的里程超過300英里，Fisker說，他想要在鴻海的工廠，製造25萬台電動車。去年5月，鴻海斥資2.3億美元，從Lordstown手中購買了俄亥俄州的工廠，這座工廠之前是通用汽車（GM）的組裝工廠。

Fisker說，預定在2024年下半年開始生產PEAR，其售價將是2.99萬美元起跳。

電動車 鴻海

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