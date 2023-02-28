中華電於MWC獲頒網速大獎 2023年持續加量加速建設5G

世界行動通訊大會(MWC 2023)2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉辦，現場有全球超過180個國家共超過1900參展商共襄盛舉，在MWC現場，中華電信（2412）代表台灣榮獲國際知名行動網路報告權威SPEEDTEST頒發「連續5年最佳行動涵蓋」、「連續5年最佳行動網路」及「台灣5G網速第一名」三項大獎。

中華電信總經理郭水義總經理、執副林榮賜及中華電信網路分公司副總賈仲雍代表受獎，中華電信表示，MWC 2023 讓世界看見台灣和再次印證中華電信致力於以客戶為中心的建設獲得國際認證與用戶的肯定！中華電信是世界少數和國內唯一連續五年獲得國際權威機構認證最快網速、最佳涵蓋、最佳網路三冠王。

中華電信董事長謝繼茂表示，作為國內電信領導品牌，中華電信全台超過1,500位工程人員提供7*24最佳電信服務，並投入超過1,100位碩博士研發最新電信服務技術，更以符合國際技術新潮流，建設5G C-RAN機房、設備集中維運及大數據精準建設分析的領先工法，致力提供用戶最佳的服務體驗，是獲得消費者信賴及屢獲國際權威SPEEDTEST與Opensignal認證肯定的主要原因。

郭水義表示，很榮幸能於巴塞隆納世界行動通訊大會中，獲得國際行動網路報告權威SPEEDTEST®頒發2018-2022連續5年「最佳行動網路涵蓋」、「最佳行動網路」獎，並蟬聯2021年至2022年「台灣5G最快行動網路」獎。此次獲獎除了展現中華電信對於行動品質的努力，更印證我們以客戶為中心的服務理念，致力為客戶提供最值得信賴的服務。

展望2023年，中華電信持續加量、加速建設5G基地台，目標全台5G人口涵蓋率達96%以上。中華電信運用全台4G/5G最大頻寬資源，全面提升行動網路速度與服務品質，讓客戶對中華電信行動品質更有感。