iPhone數據線供應商 正崴印度廠房發生火災後停工

集微網消息，據路透社報導，兩名當地政府官員表示，蘋果供應商正崴精密工業股份有限公司（Foxlink）已停止其位於印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）的裝配廠的生產，並在發生大火後疏散了400名員工。

正崴精密為蘋果生產數據線，火災發生地該州蒂魯帕蒂區（Tirupati）災難響應和消防部門負責人J Ramanaiah說，該廠房大約50%的機器遭到損壞，一半的建築物倒塌。他表示，管理層估計該設施損失了10億印度盧比（約1200萬美元），並補充說沒有人員傷亡。

據印度媒體報導，該廠房當地時間27日下午1點失火，火勢蔓延快速，一樓被完全燒毀，其餘樓層也有不同程度的損壞。

據了解，作為產能轉移的一部分，正崴精密於2020年末開始在印度的新工廠為蘋果的大規模生產。

隨著中美緊張關係升級，蘋果公司試圖擺脫對以中國為中心的供應鏈的依賴，去年下半年數月的新冠疫情中斷導致其報告了三年半以來的季度收入首次下降。據四位知情人士透露，蘋果一直在從加州和中國派遣產品設計師和工程師到印度南部的工廠，培訓當地人並幫助建立生產。

一位參與蘋果業務的人士表示，向印度擴張的過程緩慢，部分原因在於物流、關稅和基礎設施。