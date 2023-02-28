台商越南設點 三大挑戰

經濟日報／ 記者李珣瑛╱新竹報導

美中科技戰開打以來，地緣政治成為台商多元建廠首要考量，擁有年輕勞動力、簽署多項自由貿易協定及地利優勢的越南，近年成為電子業鎖定的新廠落腳處。

然而，缺乏專業技術人員、土地成本已高、以及容易被挑動的排華敏感神經，則是台商前往越南投資待克服的挑戰。

開春以來，面板供應鏈指標業者友達、中光電及瑞儀光電均先後通過新設越南子公司，或加碼設擴產建廠的投資案，相關廠商過往高度仰賴大陸基地生產，此次不約而同宣布前進越南，透露越南已成為電子業台商們，跨出兩岸後首選之地的重要訊息。

業界人士分析，越南是亞洲金融危機之後，經濟表現名列前茅的東南亞國家。

尤其北越與大陸相鄰，其電子產業聚落距離大陸南方的科技中心深圳，車程約半天可達，加上越南是APEC及東協成員國，更享有歐盟、日本、加拿大給予的GSP待遇，具備產品出口海外的優勢。

相較於兩岸人口呈少子化及高齡化的現象，越南的青年人口紅利正夯。

然而，越南缺乏專業的技術人員、罷工及排華情緒，以及胡志明及河內鄰近地區的土地成本已高等，都是廠商須面對的問題，有賴台商慎選擇設廠地點，並輔以人性的勞動管理、建立完善的教育訓練制度等來趨吉避凶。

越南 台商 中光電

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