全球折疊機市場擴大 台鏈進補

近期陸系品牌大廠OPPO推出新款折疊機，獲得不少市場好評，宣告今年折疊機市場進入白熱化階段，而手機市場霸主三星預計下半年推出新款折疊機，蘋果折疊iPhone外傳最快今年第3季將亮相，使得整體折疊機市場有望全面擴大。

根據市調機構預測，2026年全球折疊機出貨將達到6,100萬支，2021至2026年年均複合成長率達46.6%，屆時折疊機市場滲透率將達3.6%，較目前成長數倍，商機爆發。

折疊手機有大螢幕、外觀差異化等優勢，近年來終端售價愈來愈親民，許多消費者願意埋單，出貨量與日俱增，成為主流手機疲軟下，少數異軍突起的消費性產品。

在全球折疊機市場版圖方面，目前三星仍有絕對領先優勢，市占率近八成，OPPO、華為、小米等陸系品牌廠也積極投入。業界人士分析，未來蘋果若推出首款折疊iPhone，市場很可能會重新洗牌，屆時誰能站穩腳步才是真功夫。

供應鏈方面，目前國內折疊機概念股包括兆利、新日興、富世達等；其中，兆利、富世達專攻陸系折疊機，新日興仍在鴨子划水，三家業者均有量產折疊機軸承能力，未來都將積極爭取蘋果大單。