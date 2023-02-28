全球折疊機市場擴大 台鏈進補

經濟日報／ 記者陳昱翔╱台北報導

近期陸系品牌大廠OPPO推出新款折疊機，獲得不少市場好評，宣告今年折疊機市場進入白熱化階段，而手機市場霸主三星預計下半年推出新款折疊機，蘋果折疊iPhone外傳最快今年第3季將亮相，使得整體折疊機市場有望全面擴大。

根據市調機構預測，2026年全球折疊機出貨將達到6,100萬支，2021至2026年年均複合成長率達46.6%，屆時折疊機市場滲透率將達3.6%，較目前成長數倍，商機爆發。

折疊手機有大螢幕、外觀差異化等優勢，近年來終端售價愈來愈親民，許多消費者願意埋單，出貨量與日俱增，成為主流手機疲軟下，少數異軍突起的消費性產品。

在全球折疊機市場版圖方面，目前三星仍有絕對領先優勢，市占率近八成，OPPO、華為、小米等陸系品牌廠也積極投入。業界人士分析，未來蘋果若推出首款折疊iPhone，市場很可能會重新洗牌，屆時誰能站穩腳步才是真功夫。

供應鏈方面，目前國內折疊機概念股包括兆利、新日興、富世達等；其中，兆利、富世達專攻陸系折疊機，新日興仍在鴨子划水，三家業者均有量產折疊機軸承能力，未來都將積極爭取蘋果大單。

折疊手機 蘋果 新日興

延伸閱讀

高雄男買iPhone「拿給店外老婆看」逃逸 店員追上疑被亮槍

蘋果新機渲染圖曝光！1圖看Plus版新舊尺寸差異、iPhone 15 Pro Max恐成「歷代最厚」

一周數位爆報／「月事救星」在日本廁所！三星S23、蘋果iPhone 14低價拋售潮有暗黑原因？iPhone 15新色曝光！

手機失竊…帳戶存款恐被火速搬空 外媒揭「iPhone軟體安全漏洞」成竊盜目標

相關新聞

MWC大秀 台鏈搶搭商機

世界行動通訊大會（MWC）昨（27）日開跑，科技三巨頭英特爾、高通、微軟大秀5G、衛星網路、VR／AR與智慧工廠等新技術...

鴻海衝營運 啟動大徵才

鴻海衝刺營運，3月啟動新一波台灣大徵才，畢業生與實習生雙管齊下，鎖定電動車、新世代通訊與半導體等應用，三年內要招募電動車...

面板廠新南向布局 掀風潮

地緣政治引發非大陸生產布局風潮，由電子組裝廠吹向面板供應鏈。面板雙虎友達、群創，背光模組雙雄瑞儀、中光電均投入新南向布局...

台商越南設點 三大挑戰

美中科技戰開打以來，地緣政治成為台商多元建廠首要考量，擁有年輕勞動力、簽署多項自由貿易協定及地利優勢的越南，近年成為電子...

蘋果研發折疊機 快馬加鞭

蘋果近期針對折疊iPhone專利連發，從機體結構、創新應用等核心專利均陸續出爐。法人看好，鴻海、大立光等既有iPhone...

富士康鄭州廠 同步招聘

鴻海在台灣大找人才之際，旗下iPhone生產大本營、大陸富士康鄭州科技園區同步啟動2023年菁英幹部班校園招聘，開出產品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦