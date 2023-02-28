富士康鄭州廠 同步招聘

鴻海在台灣大找人才之際，旗下iPhone生產大本營、大陸富士康鄭州科技園區同步啟動2023年菁英幹部班校園招聘，開出產品研發、製造、品質管理、項目管理、生產管理、經營管理、產品安全、環境安全與人力資源等各類職缺，為下半年量產新款高階iPhone 15預作準備。

鴻海董事長劉揚偉近期親赴鄭州視察，並感謝河南省委和省政府對富士康的大力支持，尤其是去年受到多輪新冠疫情衝擊下，富士康鄭州科技園在河南各級黨委政府幫助下，高效統籌疫情防控和園區生產，確保員工健康安全、企業穩崗穩產。

鴻海鄭州廠是全球最大iPhone生產基地，外資預估，全球50%的iPhone都在鄭州廠製造，尤其去年鄭州廠區發生騷動事件，導致員工流失，鴻海必須補足新的幹部，確保新款iPhone順利量產。

時序進入春季，富士康在大陸的春季校園招聘，2月中旬起經陸續啟動，並針對六大類人才釋出近千個職缺，綜合年薪最高人民幣30萬元（約新台幣133 萬元）。