富士康鄭州廠 同步招聘

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導

鴻海在台灣大找人才之際，旗下iPhone生產大本營、大陸富士康鄭州科技園區同步啟動2023年菁英幹部班校園招聘，開出產品研發、製造、品質管理、項目管理、生產管理、經營管理、產品安全、環境安全與人力資源等各類職缺，為下半年量產新款高階iPhone 15預作準備。

鴻海董事長劉揚偉近期親赴鄭州視察，並感謝河南省委和省政府對富士康的大力支持，尤其是去年受到多輪新冠疫情衝擊下，富士康鄭州科技園在河南各級黨委政府幫助下，高效統籌疫情防控和園區生產，確保員工健康安全、企業穩崗穩產。

鴻海鄭州廠是全球最大iPhone生產基地，外資預估，全球50%的iPhone都在鄭州廠製造，尤其去年鄭州廠區發生騷動事件，導致員工流失，鴻海必須補足新的幹部，確保新款iPhone順利量產。

時序進入春季，富士康在大陸的春季校園招聘，2月中旬起經陸續啟動，並針對六大類人才釋出近千個職缺，綜合年薪最高人民幣30萬元（約新台幣133 萬元）。

富士康 iPhone

延伸閱讀

鴻海董事長辦公室招暑期實習生 獲選者一窺決策核心

蘋果新機渲染圖曝光！1圖看Plus版新舊尺寸差異、iPhone 15 Pro Max恐成「歷代最厚」

再忍一下！蘋果iPhone 15系列「特別色」曝光 Pro版質感UP果粉更想買

iPhone 15標準版正面圖曝光 外觀無太大變化

相關新聞

MWC大秀 台鏈搶搭商機

世界行動通訊大會（MWC）昨（27）日開跑，科技三巨頭英特爾、高通、微軟大秀5G、衛星網路、VR／AR與智慧工廠等新技術...

鴻海衝營運 啟動大徵才

鴻海衝刺營運，3月啟動新一波台灣大徵才，畢業生與實習生雙管齊下，鎖定電動車、新世代通訊與半導體等應用，三年內要招募電動車...

面板廠新南向布局 掀風潮

地緣政治引發非大陸生產布局風潮，由電子組裝廠吹向面板供應鏈。面板雙虎友達、群創，背光模組雙雄瑞儀、中光電均投入新南向布局...

台商越南設點 三大挑戰

美中科技戰開打以來，地緣政治成為台商多元建廠首要考量，擁有年輕勞動力、簽署多項自由貿易協定及地利優勢的越南，近年成為電子...

蘋果研發折疊機 快馬加鞭

蘋果近期針對折疊iPhone專利連發，從機體結構、創新應用等核心專利均陸續出爐。法人看好，鴻海、大立光等既有iPhone...

富士康鄭州廠 同步招聘

鴻海在台灣大找人才之際，旗下iPhone生產大本營、大陸富士康鄭州科技園區同步啟動2023年菁英幹部班校園招聘，開出產品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦