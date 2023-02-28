勤奮＋熱情 入職鴻海兩關鍵
鴻海啟動新一波徵才，公司透露，目前最缺的的職位，包括電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體與IC設計、新世代通訊技術等，尤其鴻海今年將推出第一顆低軌衛星，對網路通訊的人才更是求才若渴。
鴻海對人才需求孔急，談到如何才能加入鴻海？鴻海董事長劉揚偉之前透露，畢業生想要進入鴻海的兩大關鍵，就是勤奮與熱情。
劉揚偉認為，每個人都希望在事業上有所成就，但無論從事何種行業，成功一定需要運氣，而且愈勤奮，運氣會愈好，希望畢業生可以掌握訣竅，因為運氣無法掌握，唯一可以掌握的就是勤奮，希望大家畢業後邁向勤奮之路。
談到鴻海的待遇，劉揚偉先前透露，鴻海員工的薪資是在「top level（頂級）」，而且整個鴻海集團的專業非常廣，不是只有系統組裝，還包括軟體、半導體與IC設計等，因此也不會把所有人的薪資放在同一個「pay list（薪資單）」，會根據不同產業調整。
鴻海也提供員工多項教育訓練，除了內部人員教育訓練，也與外部學校或國外學校交流，讓員工可以在上班時間受到更高的教育，甚至出國唸書，希望透過這種方式，讓員工可以有更好的國際視野與科技素養。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言