勤奮＋熱情 入職鴻海兩關鍵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海啟動新一波徵才，公司透露，目前最缺的的職位，包括電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體與IC設計、新世代通訊技術等，尤其鴻海今年將推出第一顆低軌衛星，對網路通訊的人才更是求才若渴。

鴻海對人才需求孔急，談到如何才能加入鴻海？鴻海董事長劉揚偉之前透露，畢業生想要進入鴻海的兩大關鍵，就是勤奮與熱情。

劉揚偉認為，每個人都希望在事業上有所成就，但無論從事何種行業，成功一定需要運氣，而且愈勤奮，運氣會愈好，希望畢業生可以掌握訣竅，因為運氣無法掌握，唯一可以掌握的就是勤奮，希望大家畢業後邁向勤奮之路。

談到鴻海的待遇，劉揚偉先前透露，鴻海員工的薪資是在「top level（頂級）」，而且整個鴻海集團的專業非常廣，不是只有系統組裝，還包括軟體、半導體與IC設計等，因此也不會把所有人的薪資放在同一個「pay list（薪資單）」，會根據不同產業調整。

鴻海也提供員工多項教育訓練，除了內部人員教育訓練，也與外部學校或國外學校交流，讓員工可以在上班時間受到更高的教育，甚至出國唸書，希望透過這種方式，讓員工可以有更好的國際視野與科技素養。

鴻海 IC設計

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