面板廠新南向布局 掀風潮

地緣政治引發非大陸生產布局風潮，由電子組裝廠吹向面板供應鏈。面板雙虎友達、群創，背光模組雙雄瑞儀、中光電均投入新南向布局，友達、瑞儀、中光電鎖定有群聚效應的越南；群創則追隨鴻海集團落腳印度，由後段模組等領域切入，打造產業新聚落。

友達表示，為強化客戶合作關係、因應重要客戶供應策略布局，擬投資10億元在越南設立100%持股子公司，是友達首度在東南亞設廠，預計2024年首季量產。

友達總經理柯富仁表示，友達過去在東南亞僅有銷售據點，這次越南設廠將落腳北越，以因應全球多元的生產地需求，同時，友達目前也觀察到IT、 顯示器等零售類產品海外市場需求，因此配合客戶新設產線。

群創則將協助Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited，在印度建立TFT-LCD顯示面板前後段生產據點。這座液晶面板廠將位於古吉拉特邦的巴魯奇（Bharuch），該地是工業化程度頗高的港口古城，擁有便捷的海運。群創指出，這項合作案是基於印度及新興市場長期業務發展考量，與印度當地重量級合作夥伴協助建立第一條具備量產能力的TFT-LCD產線，就近供應服務當地市場需求。

調研機構Omdia指出，印度這座8.6代廠的後段模組生產線可望於2024下半年量產，前段產線則規劃在2025上半年開始裝機、2026年量產。

瑞儀將新設立100%持股的子公司，暫訂名為瑞儀光電（越南）。瑞儀表示，赴北越建立產線是因應主要品牌客戶要求轉移生產基地，將隨筆電系統組裝廠將大陸產線移至北越。這是瑞儀首度跨出兩岸，南進設廠。

中光電考量多生產基地和多重供應鏈趨勢，繼越南一廠啟用後，再加碼投資興建二廠。越南二廠新產能規劃今年10月量產。2023年資本支出約20億元，主要用於建置越南新廠。