宏達電、遠傳 MWC創新出擊

國際大廠在世界行動通訊大會（MWC）大秀肌肉，台廠不落人後。宏達電昨（27）日宣布打造虛擬實境等多項新業務解決方案；遠傳攜手電信設備大廠愛立信展示最新5G創新應用，強調高節能，鏈結ESG風潮；網通廠明泰、友訊也端出最新5G應用與解決方案。

宏達電董事長王雪紅今年親征MWC。她表示，宏達電今年於MWC上又再邁出一大步，突破XR生態系統極限，為企業合作夥伴打造VIVERSE for Business服務，為消費者帶來豐富混合實境體驗，提供5G行動專網解決方案等，HTC VIVE持續建構足以實現VIVERSE 願景的核心技術。

遠傳總座井琪也親自率隊參與MWC，昨天宣布與愛立信攜手推出最新5G創新應用，打造「AI節能網路應用」，可節省最高46%基地台能耗，已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手，此外，全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用「5G智慧巡邏車」同步亮相，開啟公共服務發展的新紀元。

井琪表示，遠傳5G創新與永續發展並重，結合愛立信合力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展。

台灣網通廠也在本屆MWC上大放異彩。明泰強打5G新世代寬頻設備端到端解決方案；友訊則為家庭、商業、產業用戶建構全方位智慧生活藍圖。