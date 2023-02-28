宏達電、遠傳 MWC創新出擊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

國際大廠在世界行動通訊大會（MWC）大秀肌肉，台廠不落人後。宏達電昨（27）日宣布打造虛擬實境等多項新業務解決方案；遠傳攜手電信設備大廠愛立信展示最新5G創新應用，強調高節能，鏈結ESG風潮；網通廠明泰、友訊也端出最新5G應用與解決方案。

宏達電董事長王雪紅今年親征MWC。她表示，宏達電今年於MWC上又再邁出一大步，突破XR生態系統極限，為企業合作夥伴打造VIVERSE for Business服務，為消費者帶來豐富混合實境體驗，提供5G行動專網解決方案等，HTC VIVE持續建構足以實現VIVERSE 願景的核心技術。

遠傳總座井琪也親自率隊參與MWC，昨天宣布與愛立信攜手推出最新5G創新應用，打造「AI節能網路應用」，可節省最高46%基地台能耗，已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手，此外，全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用「5G智慧巡邏車」同步亮相，開啟公共服務發展的新紀元。

井琪表示，遠傳5G創新與永續發展並重，結合愛立信合力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展。

台灣網通廠也在本屆MWC上大放異彩。明泰強打5G新世代寬頻設備端到端解決方案；友訊則為家庭、商業、產業用戶建構全方位智慧生活藍圖。

5G MWC 遠傳

延伸閱讀

MWC 2023最受期待手機：三星登機皇 榮耀拿下亞、季軍

遠傳friDay影音228連假快閃優惠 限時7.5折買再送咖啡

遠傳VoLTE出國漫遊 費用較傳統漫遊最高省7成5

遠傳與愛立信簽MOU 推動5G再下一城

相關新聞

MWC大秀 台鏈搶搭商機

世界行動通訊大會（MWC）昨（27）日開跑，科技三巨頭英特爾、高通、微軟大秀5G、衛星網路、VR／AR與智慧工廠等新技術...

鴻海衝營運 啟動大徵才

鴻海衝刺營運，3月啟動新一波台灣大徵才，畢業生與實習生雙管齊下，鎖定電動車、新世代通訊與半導體等應用，三年內要招募電動車...

面板廠新南向布局 掀風潮

地緣政治引發非大陸生產布局風潮，由電子組裝廠吹向面板供應鏈。面板雙虎友達、群創，背光模組雙雄瑞儀、中光電均投入新南向布局...

台商越南設點 三大挑戰

美中科技戰開打以來，地緣政治成為台商多元建廠首要考量，擁有年輕勞動力、簽署多項自由貿易協定及地利優勢的越南，近年成為電子...

蘋果研發折疊機 快馬加鞭

蘋果近期針對折疊iPhone專利連發，從機體結構、創新應用等核心專利均陸續出爐。法人看好，鴻海、大立光等既有iPhone...

富士康鄭州廠 同步招聘

鴻海在台灣大找人才之際，旗下iPhone生產大本營、大陸富士康鄭州科技園區同步啟動2023年菁英幹部班校園招聘，開出產品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦