台灣IC設計廠2022年平均年薪下滑 最高跌幅44％

ChatGPT的人氣不但拉升了很多晶片公司的股票，還為半導體行業帶來實際的實惠。有消息傳出，台積電陸續接到英偉達、AMD與蘋果的5nm急單，均源自AI服務器平台的需求飆升，有望讓原本空閒的5nm產能轉為滿載。

2023-02-27 14:43