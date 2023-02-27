台灣IC設計廠2022年平均年薪下滑 最高跌幅44％
集微網消息，據工商時報報導，台灣IC設計廠去年員工平均年薪普遍下滑，其中最高降幅為晶豪科，約降44%，最低降幅為聯發科，約降3%。
2022年半導體產業景氣低迷，供應鏈持續高庫存，多家IC設計廠去年運營面臨衰退壓力。其中，面板敺動IC廠聯詠去年稅後淨利279.7億元新台幣（單位下同），年減28.04%。存儲廠商晶豪科去年第4季歸屬母公司淨損9.38億元，虧損金額創上市來新高，連帶影響全年歸屬母公司淨利降至10.42億元，年減79%。
因此聯詠與晶豪科去年員工平均年薪也縮水，據財報資料顯示，聯詠去年員工平均年薪405.3萬元，年減110.9萬元，減幅約21.48%；晶豪科去年員工平均年薪259萬元，年減201.5萬元，減幅約44%。
手機晶片廠聯發科去年受惠手機、智能設備平台及電源管理晶片3大產品線業績增長，營收與獲利同創新高，總營收5487.96億元，年增11.2%。但去年聯發科員工人數增加1824人達11768人，增幅約18.34%，影響員工平均年薪降至499.2萬元，年減14.6萬元，減幅約3%。
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