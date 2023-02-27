經濟部工業局領軍回歸MWC 大秀台灣5G產業戰力

「世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC)當地時間2月27日於西班牙巴塞隆納開幕。經濟部工業局今年再次籌組台灣館，帶領17家我國優質廠商實體回歸這個重要的國際舞台，尋求新買主洽談機會。

國際通訊指標科技公司如Nokia、Ericsson、高通以及眾多的國際雲端與電信公司，均把MWC作為引領全球通訊技術最重要展會，因此受到業界格外重視。根據全球行動通訊系統協會(GSMA)表示，展會人潮預計回升至疫前至少八成，全球經濟活動預計將回歸常軌。

本次台灣館以「台灣5G開放網路架構生態鏈」為主題，集結從晶片、終端、基地台、傳輸設備、核心網路至系統整合方案等業者，更首次將台灣自主研發的5G端到端專網系統，成為本屆臺灣館展示最大亮點，也期望共同爭取歐美電信大廠與大型系統整合商等國際客戶青睞。

經濟部工業局表示，台灣館包含和碩聯合、明泰科技、仁寶電腦、鈺登科技、新漢科技、優達科技、台林電通與緯穎科技等廠商，展示從終端、基地台、傳輸等各式設備，提供買主一站式購足的產品。

在5G專網系統應用整合與軟體實力展上，伸波通訊展示的5G專網智慧工廠解決方案，泰雅科技結合廣達電腦、譁裕實業、信曜科技、円通科技等聯手展出全球第一套異質5G專網及智慧管理平台、現觀科技提供全球電信業者網路優化和地理定位解決方案、物聯智慧展示支援各式物聯網應用服務平台以及工研院透過聯發科5G手機與自主開發的5G小基站，展示支援全球首次非地面網路的雙向資料傳輸技術等，都將成為國際買主不可錯過的參訪項目。

工業局指出，本次於台灣館舉辦國際合作交流酒會，中華電信也共襄盛舉，邀請潛在買主到台灣館進行交流，有助於增進我國廠商與國際買主良好互動關係。