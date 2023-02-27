和碩前進MWC 攜手微軟打造5G智慧工廠

代工大廠和碩（4938）於去年與台灣微軟合作，成功展示國內首台可攜式5G企業移動專網，落實響應台灣「數位國家、智慧島嶼」的發展願景。今年和碩再度與微軟合作，使用自主研發的5G O-RAN產品結合AI、物聯網 (AIoT)，搭配微軟的Azure Private 5G Core (AP5GC) 服務，形成全面性的解決方案，不僅成功應用在和碩新店廠，並且於今 (27)日在西班牙巴塞隆納世界行動通訊大展 (MWC Barcelona 2023) 上首次發表。

製造業工廠具有生產的產品多樣化與模式多元化，加上常有新產品的導入、 量產與生產線轉移等特性，在過往這些變化都必須根據當下測試站與製程管理系統的要求，頻繁地重新配置網線與架設產線，耗費許多時間成本。

但自從和碩將自主開發符合O-RAN規範的5G產品，搭配Azure Private 5G Core (AP5GC) 導入到和碩新店廠，提供具備邊緣運算和網絡管理等優化之E2E的解決方案，透過快速部署、高靈活性、可擴充高安全性等優勢，進而大幅提升其工廠生產效率、滿足客戶多樣需求，同時有效降低人力成本，帶來更多的生產 彈性與提升製造品質。預計未來將此成功經驗，整體導入和碩全球工廠，奠定5G Lighthouse基底， 打造智慧供應鏈，落實數位轉型。

和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇指出，和碩與台灣微軟在5G O- RAN 上已進行多個合作框架。和碩目標是持續提升5G O-RAN的產品性能結合 AI與邊緣運算，建構5G專網的垂直應用，並集結更多的產業夥伴攜手導入，發揮和碩網通產品的軟硬體整合優勢，以因應現今全球競爭激烈且波動變化較大的製造業環境。和碩期望能快速複製與分享自家的5G智慧工廠經驗，並布建到海外工廠甚至擴展到其他各產業，全面提升台灣製造業之競爭力。

「和碩最新的 5G O-RAN 解決方案結合 Microsoft Azure Private MEC 應用，提供強大的智慧供應鏈工具，賦能企業和產業為其客戶實現更多成就非凡。」微軟 Product Management 副總裁 Shriraj Gaglani 表示，「此 5G 專網解決方案可協助製造業建立敏捷工廠並轉換其人力配置，同時透過運用先進傳輸的機器人、影像分析和物聯網技術，將提升雲端管理的邊緣運算和網路需求， 以帶動創新智造簡單化及規模化。」