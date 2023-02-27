5nm晶片的急單與砍單 ChatGPT不是所有人的救世主

ChatGPT的人氣不但拉升了很多晶片公司的股票，還為半導體行業帶來實際的實惠。有消息傳出，台積電陸續接到英偉達、AMD與蘋果的5nm急單，均源自AI服務器平台的需求飆升，有望讓原本空閒的5nm產能轉為滿載。

歡呼聲還沒有冷卻，AMD砍單5nm的消息就相繼傳來。讓人不禁心生疑問，Chatgpt究竟能提振整個晶片行業，還是只為一兩家公司的利好？

ChatGPT不是所有人的救世主

消息指出，AMD已經將2023年第二季5nm的 Genoa CPU 晶圓訂單削減至僅 30,000 片。原因並不是這款晶片賣得不好，而是整個服務器市場行業萎靡而降低預期。

服務器過去被認為是能給半導體提供敺動力的引擎之一，但是從2022年Q4開始，行業對出貨預期就開始趨向保守。有海外投資機搆指出，服務器市場上行周期通常持續5~6個季度，然後就會有2~3個季度的下行周期，下行周期已逐步從第三季開始顯現，因此會順勢發展到2023第一季。

目前看來，這個判斷已經是非常樂觀了。TrendForce的研報指出，北美四大雲服務供應商都在下脩2023年的服務器採購量，並將目標持續下調。 Meta、微軟、Google、AWS四家公司的服務器採購量由原先估的年增6.9%下修至4.4%，將拖累2023年全球服務器整體出貨量年增幅降至1.87%。

Meta的服務器採購量降幅為3.0%，並不排除進一步下降的可能。在經濟大環境不景氣之外，Meta的電商業務在疫情之後依舊受到衝擊，加上ODM廠庫存仍高，恐將影響後續擴建動能。

微軟的服務器採購量由年增16.9%下修至13.4%，但仍保持了雙位數的增長。主要影響採購量的原因包括了裁員給SaaS業務營收的影響；企業支出收歛，使IaaS、PaaS雲端業務成長受限；供應鏈物料去化不如預期，導致新平台Gen 9量產規模縮限等。

Google將服務器的年採購量降至了5.2%。其中包含兩大原因，一是因為採用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa的新機成本仍然過高，二也是因為疫情影響了其雲端營收的成長，使Google不得不降低服務器的擴充節奏。

AWS服務器採購量年增幅也降至6.2%，其主要考量是Graviton機型的需求是否放緩，背後也反映了整個大環境的疲軟。

既然雲服務器廠商都對後市看低，那ChatGPT所帶來的訂單是否只是曇花一現。對於這個問題，現在還沒有明確的定論，但可以確定的是，獲益者依然存在。

按照通常的邏輯，ChatGPT的人氣需要大型數據中心的支撐，必然帶來整個服務器市場的生意火爆。但事實上真正的獲利者可能只有AI服務器。

AI服務器專為AI運算而生，與普通服務器最大的不同就是配置的GPU數量。普通服務器一般是單卡或雙卡，但AI服務器為了應對大量的計算，一般配置四塊以上的GPU卡，甚至要搭建AI服務器集群。

數據顯示，AI服務器的成本將從18.2億美元提升到127.6億美元，年復合增長率將高達91%，總體需求將從2023年的9100台提升到2026年的63800台，並一直維持高增長態勢。

某服務器生產商指出，今年預計50%的產品為AI服務器，而去年這一比例只為20%，這也證明了AI服務器的人氣。

目前只有一個獲益者





AI服務器也包含了CPU和其他加速晶片，但用量最大仍是GPU，而全球AI GPU的霸主正是英偉達公司。

實際上，來自數據中心服務器方面的營收一直是英偉達業績的增長點。在2023年1月29日剛結束的2023財年第四財季上，英偉達公佈的營業收入為60.51億美元，同比-21%/環比+2%；毛利率為63.3%，遊戲毛利率下滑部分被汽車、數據中心的貢獻抵銷，庫存費用降低使毛利率環比抬升；營業利潤同比-68%/環比+109%；淨利潤同比-53%/環比+108%；EPS為0.57美元/股，同比-52%/環比+111%。

數據中心是最大的亮點，其營業收入同比+11%/環比-6%，增長主要由美國雲服務提供商推動，而得益於超大規模客戶的強勁增長，2023財年營收同比+41%。

ChatGPT的背後自然不能缺少英偉達的身影。據悉，ChatGPT Beta版本使用了10000個英偉達GPU訓練模型，新一代GPT-5大模型正在25000個英偉達GPU上訓練。

花旗集團的分析師Atif Malik做出預估，ChatGPT可能會在未來12個月內為英偉達帶來30億到110億美元的銷售額。以最高值計算，對比2023財年的整體營收，由生成式AI應用帶來的營收最多將佔據40.8%的份額。

挖礦潮雖然消退，但英偉達又憑借數據中心GPU需求爆發再獲能量。其A100及H100晶片分別得到眾多大客戶的訂單，高端H100更是供不應求。其中，NVIDIA A100及H100同時拿下甲骨文長期大單，亦與Microsoft展開多年的合作計劃，雙方攜手打造全球最強大的AI超級電腦，Microsoft Azure平台將陸續加入上萬個A100/H100 GPU。

如果說ChatGPT能使哪家晶片公司直接受益，最明確無誤的回答就是英偉達。瑞銀（UBS）分析師在一份報告中表示，英偉達GPU晶片是唯一可用於打造大規模AI語言系統的產品。

英偉達的GPU主要用於AI模型的訓練。雖然訓練晶片的數量只佔整個AI晶片的10%-20%，但其價格昂貴，價格達到1000美元甚至10000美元級別，而推理晶片的價格則衹有100 美元以上。這就意味著英偉達獲得了行業大部分的利潤，就如同蘋果之於智能手機一樣。

英偉達並不是這個市場上唯一的參與者，AMD 也生產 GPU，但在 AI GPU 市場的份額相當小。微軟的競爭對手谷歌會選擇使用張量處理單元（TPU）來進行自己的訓練，也可能會使用替代晶片，比如AMD的MI300，但都不會威脅英偉達在這個市場的地位。

讓英偉達保持壟斷地位的不單是晶片的性能，還有其苦心經營多年的CUDA生態與用戶使用慣性。

從滿足易部署（用戶開箱即用）、層次靈活的開發接口（OpenCL、OpenGL類似的一種API）、滿足不同領域開發者編程語言（Fortran, C/C++, Python）、品類齊全的工具集（GDB、Nsight、Memcheck等）、第三方工具和軟件庫等多個方面，CUDA都沒有明顯的競爭者。

CUDA已經形成群聚效應。用戶在使用CUDA的過程中，會產生大量基於CUDA的入門文档，研究成果，學術論文，開發類庫以及技術討論，使得開發人員不斷被吸引而來，總數量已經累積到 300萬。

用戶要想轉換平台，遷移成本將非常高。企業和研究人員之前的代碼，測試基準結果都是基於CUDA平台上的，一旦遷移就意味著代碼重寫，重新編譯，之前的測試結果要重新校準，將帶來極其高的成本。此外，雲端訓練與終端部署的軟件生態與工具鏈的統一，也使得CUDA擁有更大的替換難度。

並且，同樣是提供AI用GPU的AMD，至今也未開發出被廣泛採用的 CUDA 替代品，就更別提其他新進的AI初創公司了。

如今，英偉達不單想一個簡單的方案提供商，還要趁這股熱潮實現更大的野心。黃仁勛就表示，英偉達正在與主要雲服務商進行合作，提供英偉達AI雲服務，從而讓企業可以輕鬆訪問世界上最先進的AI平台。據悉，眼下英偉達已經在通過甲骨文提供新版雲服務，很快將通過微軟和谷歌提供AI雲服務。

無可否認，ChatGPT確實為晶片業帶來新的商機，但那還是一個較遙遠的目標。著名半導體分析師陸行之警告那些AI晶片公司，如果ChatGPT所帶動的人工智能晶片銷售，幾年內只能貢獻少於5%營收，危險就即將到來。

在國內市場，雖然英偉達的部分產品被禁，但是其依然擁有龐大的用戶群，國內廠商要想抓住ChatGPT帶來的機遇，還需要加倍努力。