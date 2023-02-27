泛鴻海集團搶搭環保風 新產品主打DIY維修

泛鴻海集團搶搭消費性電子產業近年吹起的環保永續風，HMD Global此次在世界行動通訊大會（MWC）前系發表的三款新諾基亞（NOKIA）手機中，其中一款NOKIA G22主打與國外知名維修網站iFixit合作，是旗下首款聚焦可讓用戶自行拆卸維修的手機。

HMD此次發表的三款新機，包含入門款的NOKIA C22，以及主打攝影、照相功能的NOKIA C32，還有NOKIA G22。

三款新機當中，以NOKIA G22最具話題性，在硬體設計階段就納入可維修性考量，同時HMD也與iFixit合作，提供維修用指南、工具及零件，藉此讓用戶可以更容易自行修理手機。

NOKIA G22屬於入門機款，建議售價為149.99英鎊（約新台幣5,496元），配備6.5吋螢幕，處理器則採用大陸紫光展銳T606處理器，主相機搭載5,000萬畫素廣角鏡頭，預計3月8日在英國上市。

NOKIA G22採用可回收塑膠背蓋，使用者能輕鬆拆卸背板，更換受損零件。依硬體維修倡議公司iFixit的工具和維修指引，使用者能自行拆卸及更換手機的背蓋、電池、螢幕和充電埠。HMD產品行銷主管佛格森表示，使用者自行維修的成本，平均比更換新機少30%。

除了智慧手機產業吹環保風，PC業近年也積極跟上環保風潮，品牌大廠宏碁領先PC同業，率先將環保產品獨立成一個產品線「Vero」，並逐步擴大產品線。