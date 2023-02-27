英特爾 下單台積3奈米不變

經濟日報／ 編譯林奕榮、記者鐘惠玲／台北報導

英特爾執行長基辛格於該公司的資本配置更新（Capital Allocation Update）會議中指出，英特爾與台積電的3奈米委外代工計畫正按照計畫進行。

市場先前傳出，英特爾原訂2024年第3季開始將旗下晶片委外台積電以3奈米製程代工的計畫恐推遲一季，牽動台積電3奈米布局，引發關注。隨著基辛格釋出雙方合作按計畫進行，為台積電發展3奈米增添穩定動能。

基辛格於該公司的資本配置更新會議中向與會者保證，英特爾Granite Rapids與Sierra Forest系列處理器，以及委由台積電代工的3奈米製程繪圖晶片塊（GPU tile）正按計畫進行。

據悉，高性能的Granite Rapids以及擁有節能效率的Sierra Forest系列處理器均採用英特爾自家3奈米製程生產，此技術將Intel 4製程節點的技術改進，但有更高的性能和效率，可望爭取擴資料中心以外的客戶。

英特爾規劃今年要發表的第14代Meteor Lake，及後續將推出的第15代Arrow Lake處理器，將採用台積電代工的3奈米繪圖晶片塊。

根據英特爾先前釋出的訊息，Intel 3製程可進一步汲取鰭式場效電晶體（FinFET）最佳化優勢與提升極紫外光（EUV）使用比例，以及更多的面積改進，與Intel 4製程相較，約提供18％的每瓦效能成長幅度，預計從今年下半年逐漸開始生產。

英特爾近年強化製程技術發展，從Intel 10奈米製程，進展到Intel 7、Intel 4製程，接下來要再進展到Intel 3、Intel 20A製程（相當於2奈米製程）。

基辛格先前提到，英特爾依然保持在四年內發展5個製程節點技術的目標，並希望持續擴展IFS晶圓代工業務的客戶基礎。

台積電 英特爾 奈米

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