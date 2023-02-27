電信、有線電視 搶進元宇宙

元宇宙議題火熱，推升行動、固網光纖及無線網路升級之際，更關鍵的是元宇宙相關應用帶起如臨實境的體驗商機，電信三雄中華電信、遠傳、台灣大均大力布局，有線電視業者台數科及新媒體愛爾達也積極搶進，引爆台灣電信與有線電視界新一波戰火。

中華電信除以5G、固網光纖、無線網路、行動邊緣運算等滿足元宇宙對於網路及雲端的關鍵基礎建設，更積極投入文化、藝術、娛樂、企業甚至消防等應用發展。

中華電信表示，已在兩廳院等場域，合作展演多場異地共演、虛實融合的創新創意活動，搶進元宇宙帶來的消費市場商機，並切入消防、交通、醫療、製造等企客市場，協助政府與企業元宇宙轉型。

遠傳透過5G、物聯網、雲端等基礎建設，以及掌握數位分身、AR、VR、大數據、人工智慧等技術，建構出消費者、企業間的關係互動，達成即時、沉浸的元宇宙場景。

遠傳並成立「5G元宇宙加速器」，跨業結盟與新創團隊攜手投入元宇宙應用，面對消費者元宇宙應用場域，遠傳建構影音娛樂平台，包含音樂、影音、購物、理財家、保代及遠距醫療等應用，整合一站式行動生活圈「遠傳心生活App」。

面對企業元宇宙需求，遠傳將設備、AGV搬運車、ERP系統、即時影像、環境偵測，以5G傳輸至物聯網數據中台，達成3D可視化監測、資訊分析與模擬等應用，使企業智慧營運以敏捷因應各種變化。

即將併入遠傳的亞太電信也卡位元宇宙相關商機，已推出「XLAND元宇宙」，打造個人和企業用戶的元宇宙共享空間，提供多人在線互動的3D沉浸式體驗，為台灣元宇宙發展注入一股活水。

台灣大先前端出全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，30秒即可完成建模，建構獨一無二專屬的個人3D數位分身，結合MyMoji專屬AR影像和LINE動態貼圖服務，並打造串流影音及獨家雲端遊戲平台GeForce NOW的沉浸式娛樂體驗。

有線電視業者台數科、新媒體業者愛爾達同步搶進元宇宙應用與商機。台數科董事長廖紫岑表示，遙控器是元宇宙的任意門，台數科要當最暖的智慧集團，讓智慧應用毫無障礙、毫無保留，例如全台瘋媽祖，很多老人家想要鑽（媽祖）轎底，但無法跟著媽祖走，元宇宙可以實現老人家的願望。