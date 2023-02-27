元宇宙商機爆發 比想像來得快

元宇宙話題夯，美國消費技術協會（CTA）認為，元宇宙已經比想像更貼近日常生活；工研院也認為，元宇宙、物宇宙商機將比想像更快實現，有助刺激相關商機爆發。

近年隨著臉書母公司全力投入元宇宙、甚至將公司名字改成Meta，各國政府及主要城市也爭相搶進元宇宙布局，例如韓國首爾目標打造全球首個元宇宙城市，市場也盛傳，蘋果將在2023年推出AR／VR相關裝置。

勤業眾信聯合會計師事務所發布「亞洲的元宇宙-加速經濟影響的策略」報告指出，亞洲用戶對於元宇宙的認知度很高，台灣產業從半導體、元件到硬體製造均在元宇宙領域處於領先地位，預期台灣元宇宙潛在經濟影響將在2035年達到每年170億至320億美元（約新台幣5,100億元至9,600億元）。

元宇宙應用發展愈來愈，從虛幻的概念已經逐漸落地。工研院認為，元宇宙式創新的重點之一，首見物宇宙（Metaverse of Things，MoT）新概念，趨勢發展速度比想像中更快。

工研院分析，元宇宙生態系逐漸成形與擴展更多元的虛實世界，包含各種垂直應用的元宇宙平台成形，其中，工業製造與零售應用率先落實，協助產業建構元宇宙平台與技術的系統整合商機也已經浮現。

工研院觀察指出，從個人到家庭，甚至汽車座艙的體感影音再進化，物宇宙商機將快速發展元宇宙數位孿生發展已成大趨勢，透過虛擬化及沉浸式體驗的兩大技術融合的「物宇宙（MoT）」商機預期將比想像的更快實現。