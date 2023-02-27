IC通路業：半導體去化速度 還是慢

經濟日報／ 記者鐘惠玲╱台北報導

半導體庫存議題不只是IC設計業者要面對，下游IC通路商為顧及長期合作關係，也常要與晶片原廠共體時艱，擔任調節水庫的角色，即便目前陸續傳出部分晶片有小量急單需求，有IC通路業者坦言，目前庫存去化速度還是比原本估計慢。

IC通路業者分析，市場目前的短單是否是曇花一現，通膨與Fed升息狀況、俄烏戰爭動態，以及大陸解封後是否帶來報復性買盤需求是觀察重點。

不具名的IC通路業者透露，目前庫存去化狀況不如預期，舉例來說，假設原本估計的庫存去化速度是進0.5個月的貨，配合銷1個月的貨，就可以逐步降低0.5個月的庫存；但現在實際的狀況，卻是要進0.6至0.7個月的貨，但只銷出去0.8至0.9個月的貨，這導致庫存降低速度比預期來得慢。

不過，也有如大型通路商文曄，目前庫存水準已算是正常水準，其去年第4季底存貨金額為905.47億元，比去年第3季的上千億元低。

晶片 IC設計

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