IC設計廠 迎接短期急單

半導體市況持續逆風，惟近期部分庫存陸續去化，筆電、手機相關應用陸續出現小量庫存回補需求，包括台灣IC設計二哥聯詠、筆電觸控晶片龍頭義隆、敦泰、偉詮電等IC設計廠，陸續開始有短期小量急單，成為市況低潮下的小確幸。

相關廠商坦言，現在還不算市況已回溫，但至少開始有一些訂單，即使數量不算多，降低庫存仍是優先目標，因此「不論是長單還是急單，客戶有拿貨就是好事」。

圖／經濟日報提供

驅動IC廠聯詠與天鈺在去年第4季都有電視應用急單，聯詠透露，本季還有筆電與IT方面高階應用急單挹注，使得第1季雖然是傳統淡季，但該公司估計單季營收可望較上季持平甚至小幅成長。

義隆是筆電相關IC領域指標，在筆電觸控板模組與觸控螢幕IC都居於市場領導地位。該公司近期在多個產品線也迎來急短單，預期本季包括筆電觸控板模組、觸控螢幕IC與指紋辨識產品線出貨都將較上季成長。

敦泰產品線以手機應用為主，近期也獲得HD版本觸控與驅動整合IC（TDDI）急單的好消息。該公司TDDI價格雖然仍在下滑趨勢中，但降幅已有所減緩。

偉詮電的USB-PD晶片，以筆電、手機與遊戲機等三大應用為主，其中遊戲機應用的拉貨力道一直算是持穩，筆電應用在近期則有新規格產品急單報到，但手機相關應用動能仍偏弱。

據了解，由於之前庫存水位隨著需求下滑而急速升高，讓IC設計業者非常頭疼。業者坦言，即便產業已調整數季，現在能見度仍有限，客戶大多只願意下急單，不太願意給長單，所以部分IC設計廠目前的態度是寧願讓客戶下單後等一下貨，也不願意先準備太多存貨，免得市況突然又有所起伏，又搞得滿手庫存。

在投片策略上，有些IC設計業者也相對保守，不少廠商是基於客戶對新產品的需求才會投片，既有產品若還有庫存，就不會輕易在此時下單生產。

IC設計業者指出，大陸解封後，對市場回溫應該有幫助，後續觀察會不會有之前壓抑帶來的報復性消費潮。