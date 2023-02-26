諾基亞手機製造商HMD 宣布重返歐洲製造

鴻海（2317）集團轉投資的HMD Global在MWC大展前夕發表新一代諾基亞（Nokia）手機，並同步宣布將把手機產線帶回歐洲，預計在今年內於歐洲境內生產5G連網手機產品，藉此呼應歐盟近年製造業回流趨勢。

HMD在MWC展前發表3款新手機，該公司加碼宣布，今年正在開發將5G設備生產引入歐洲的能力和流程，該計畫初期是將部分手機移回歐洲生產，為此，HMD正與多家IT安全合作夥伴進行軟體修改與全面測試。

HMD未透露設廠地點。該公司表示，此舉主要是因應歐洲本地客戶需求激增，部分原因則是其企業和消費用戶對安全性和可持續性的擔憂。HMD預計將於今年半年開始計畫，其手機零組件仍是由大陸供應商提供，再運到歐洲進行最終組裝測試。

據悉，雖然HMD對外宣布將重返歐洲製造，但生產據點不會與鴻海集團現有在歐洲工廠合作，而是自行尋找生產據點；目前鴻海歐洲主要生產據點位於東歐，其中捷克廠為集團歐洲製造中心，生產產品涵蓋電視、印表機、網通、伺服器等領域。

HMD為鴻海集團轉投資公司之一，鴻海近年並未公布集團整體持股，HMD股東陣容除了鴻海集團外，也包含Google、高通和Nokia。

2016年鴻海旗下富智康（FIH）攜手HMD以3.5億美元取得微軟手中的Nokia 品牌授權行動裝置業務。鴻海在2018年、2020年相繼投資HMD ，根據公開資料，鴻海集團在2020年7月時，持股HMD比重大約落在6.2%左右。

目前大型手機製造商據點大都位於亞洲，包含中國大陸、越南及印度，由於人力成本較高，以及手機零組件多位於亞洲，加上歐洲未有強勢手機品牌等因素，因此歐洲沒有大型手機製造工廠。

業界觀察，HMD要在歐洲建立手機生產據點仍待考驗，具體仍要看合作對象及歐盟官方補貼政策。

近年歐美各國吹起製造業回流，歐洲也陸續推出相關補貼方案，如正在歐盟討論的《晶片法案》（Chips Act）；HMD回應，雖然不能討論具體的歐洲補貼，但我們與歐洲公部門與私營部門有多方合作，倡導歐洲製造與研發。

此外，鴻海董事長劉揚偉曾在今年初透露，集團在歐洲幾個地方已設有廠房，已有規劃生產電動車零組件，進度會比整車組裝要快。