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Meta參戰ChatGPT 科技巨頭拚場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
Meta宣布，將推出人工智慧（AI）大型語言模型「LLaMA」，用於研究相關應用工具。 （本報系資料庫）
Meta宣布，將推出人工智慧（AI）大型語言模型「LLaMA」，用於研究相關應用工具。 （本報系資料庫）

社群媒體臉書母公司Meta宣布，將推出人工智慧（AI）大型語言模型「LLaMA」，用於研究相關應用工具，並嘗試加入微軟、Google的行列，在ChatGPT掀起的AI大戰中創造話題。

AI競賽已吸引各大廠加入，除了之前宣布的微軟、Google、百度阿里巴巴與蘋果，現在連Meta也宣布加入戰局。

Meta執行長祖克柏表示，該公司也將加入AI競賽，新發布的新機器人系統LLaMA與ChatGPT或Bing並不相同，這不是一個任何人都可以與之交談的系統。

相反的，它是一種研究工具，在產出文本、對話、整理文檔，以及進行更複雜任務等方面展現巨大潛力，例如解決數學問題或進行科學研究。

至於Google，已在2月舉行AI機器人Bard的發表會，惟未能正確回答問題，影響市場的信心。

百度推出文心（ERNIE）語言模型為生成式對話產品，未來將與百度搜索引擎對接，目前各項功能已陸續在百度上線或進行內部測試，包含多答案回覆、智能生成等。

阿里巴巴則推出釘釘，並規劃將AI對話生成技術與公司內部智慧辦公平台釘釘結合。

蘋果將舉辦內部人工智慧峰會，聚焦於ChatGPT及Open AI的討論。

百度 阿里巴巴 Meta

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