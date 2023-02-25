強化廠區安全 台積高薪挖消防員

台積電近年在台大擴廠，為因應各廠區需求，祭出高薪挖角消防員，外傳年薪高達三百六十萬，已經爆發消防員離職潮。昨日台積電證實，確實有招聘，且名額有限，將分派各廠區，協助強化廠區安全與風險管理。

半導體產業舉足輕重，但製程複雜，從材料、廠房、管線設備到晶片產品，每道環節都有細膩分工與不同環安要求。兩年多前，日本大廠瑞薩電子在半導體供不應求之際發生火災，導致工廠停產、汽車晶片更短缺，就成為各國媒體大幅報導對象。二○二一年台積電南科再生水廠工程也爆發火災，儘管無人傷亡，但也引發一場虛驚。

如今，台積電祭出高薪，大舉招聘具專業背景的消防人員，公司證實，就是為了強化廠區安全與風險管理，以及負責各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務，同時也貫徹ＥＳＧ（環境、社會責任及公司治理）永續目標。

這些具專業背景的消防隊員，將分派在竹科、中科、南科各大廠區，隸屬公司風險管控和環安衛（指環境、安全、衛生）單位，消息人士透露，更多消防隊員到職支援，也有助台積新廠房能儘速通過消防安檢。

新北市消防局消防宣導科秘書林世明表示，經查農曆年過後，新北市消防局共有四名消防員離職，轉換跑道到台積任職。

根據消防隊員間傳出的消息，這次跳槽的新北市消防局人員包括兩名分隊長、專員和副大隊長，年紀多半在卅五歲至四十多歲間，屬消防局初階及中階幹部，都具有消防設備師或是消防設備士的證照，相關人士透露，主要工作也負責消防安檢、管理危險物品。

台積電雖不願透露對外招聘多少消防隊員，也不揭露年薪、福利和年終，不過以稍早台積電公布去年員工分紅加業績獎金，平均約一百八十七萬元，加計上調的每月薪資結構，這些消防員要領到三百六十萬元年薪，應不意外。

這批消防人員跳槽到台積電任職，最高任主任工程師，月薪十二萬元，每年年終加紅利可領到三十個月以上，且為了彌補離開公職的損失，台積電更保證至少簽約五年，算一算年薪，幾乎等同於消防體制的十多年。當台灣美光傳出大裁員之際，台積則端出高薪挖角消防員，冷熱兩樣情，成為科技業熱議焦點。