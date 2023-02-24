頂新點頭！台台併確定走下去 合併價格降至197億元

台灣大（3045）董事會今日通過以授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發本公司0.0326股普通股，相較之前條件砍價約85億元，台灣之星晚間董事會也通過接受新換股價格，未來台灣之星大股東頂新集團等持股台灣大約5.2%持股。台灣大指出，雙方均極具誠意，攜手邁向雙贏的結果。

據了解，台灣大董事長蔡明忠原本開價砍145億元，最終雙方一來一往，估算換股價格及日前台灣大收盤價，砍價約85億元，收購價從282億元降至197億元。

雙方多日來馬拉松談判，蔡明忠順利完成台灣之星併購案後，25日就要搭上飛機，親率總經理林之晨等團隊前往世界通訊大會MWC。

業界分析，大董（蔡明忠）一出手，只有一個字「狠」，204億元，簡直是買台灣之星5G的3.5GHz頻譜，送280萬用戶。業界人士認為，大董夠狠，但還是很厲害，不得不佩服。

台灣大也公告，雖然董事會仍認為NCC頻譜附款有悖行政程序法，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，卻對同在3GHz以下超頻的中華電信（2412），及遠傳電信（4904）雖同意繳回部分後仍超標的頻譜准予保留，於法無據；該附款同時要求若不自主無償繳回，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻，但交換與否需視競業意願，實不可控於我方，因此窒礙難行。

台灣大指出，雖NCC處分使整併成本大幅增加、效益大幅減少。但基於保障台灣之星280萬用戶、2,000位員工權益，並期望雙方網路整併帶來可觀社會資源的節約，同時帶動3G提前退場，更進一步產生巨大公益，因此決議續行本案。同時，董事會亦責成經營團隊研議是否提起行政救濟。

據了解，頂新集團認為，雖然收購價格降低，但最終讓280萬用戶及2,000為員工有好歸宿，才是最大重點，未來當個快樂的台灣大股東。