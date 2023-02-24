台灣大法說會 法人焦點全在「台台併」後續

台灣大哥大（3045）24日召開線上法說會，總經理林之晨宣布，2022年台灣大營收年成長領先同業，營業利益年增達5%，未計入台灣之星的影響，2023年營收將延續近期成長動能，並在較佳的市場經營環境下，帶動合併EBITDA （稅前息前折舊攤提前獲利）成長。

不過外資及本土法人焦點全在台灣大到底要不要合併台灣之星的「台台併」後續。法人提問指出，台灣大與台灣之星的合併是否會執行？針對無償歸還頻譜是否會提出訴訟？

林之晨指出，目前雙方正在重新協商條件，希望很快有消息可以分享，主管機關規定明年6月30日繳回超額頻譜，若合併後我們需要按照主管機關指示進行；我們雖然有研究行政訴訟，但真正要判下來還要幾年以後，因此我們比較在意的是如何照顧台灣大700多萬（以及如果合併台灣之星的280萬用戶），確保所有用戶得到最好的服務品質。

至於合併案重新研議最快何時會有結果？林之晨指出，雙方正在重新協商條件，希望很快有消息可以跟大家分享。

法說會前台灣大上傳法說會簡報檔案中指出，董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發本公司0.0326股普通股的換股比例續行合併案。董事會也通過發行無擔保普通公司債，發行總額不超過65億元，期間不超過10年。

業界人士估算，台灣之星每股換發台灣大股票從0.4508股降為0.0326股普通股，併購金額從282億變197億，砍價約85億元。

台灣大法說會簡報檔中也提到，董事會決議授權我方應以新的換股比例續行合併案，我們將盡速與台灣之星完成修約及主管機關核准申請，經過一年以上的準備，整併程序將可更順利迅速地進行。

台灣大強調，新的換股比例除了將降低股權稀釋，對兩造也是雙贏結果。基於台灣之星優於其相近同業的用戶數、ARPU（平均帳單金額）以及EBITDA，我們將可為股東帶來更好的收益。

台灣大2022年三大成長引擎營收年增亮眼，行動服務營收年增2.6%，電子商務年增19%，家用寬頻年增10%，合併EBITDA年成長4%。

行動業務亮點方面，林之晨表示，2022年推廣mo幣多、好速成双、Disney+、OP響樂生活等獨門方案成功引客，5G用戶數穩定成長，帶動資費升轉，使智慧型手機月租ARPU來到682元。同時，月租用戶退租率維持低檔，來到0.84%。

林之晨表示，電子商務成長動能強勁，2022年momo合併營收為1,034.36億元，年成長17%；主倉與衛星倉總數合計達到54座，較2021年同期增加10座，持續強化台灣大的競爭優勢。

台灣大董事會通過2023年資本支出計劃，合計128億元，其中電信資本資出達50.3億，5G相關資本支出將較前一年度減少；有線電視資本支出達9.2億元；momo與其他資本支出達68.3億，主要投入於擴建物流中心。

林之晨強調，2022年台灣大表現強韌，營收年成長領先同業，營業利益年成長亦達5%。同時，電信自由現金流增加，且momo獲利攀升、現金水位維持高檔。未計入台灣之星的影響，2023年營收將延續近期成長動能，並在較佳的市場經營環境下，帶動合併EBITDA 成長。