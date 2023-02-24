明基材今年併入醫療新事業衛普 預計偏光片營收占比將降至65%

明基材（8215）24日召開線上法說會，董事長陳建志表示，今年元月認列併購醫廠衛普營收，預估今年本業偏光片營收占比將從81%降至65%。他也看好，在疫情結束對醫療業務有正向效果，看好今年來自消費性及專業醫療事業營運持續成長。

明基材元月營收12.49億元，月增3.1%、年減15.9%。明基材日前已公布去年財報，去年全年稅後純益12.95億元，年增33%，為九年來新高，每股純益4.04元。董事會同時通過去年度盈餘擬配發現金股利2元，為新高，配發率49.5%。依明基材24日股價收36.4元估計，殖利率5.5%。

陳建志表示，顯示器產業仍處於低谷，相關產品偏光片及光學膜需求仍未恢復，總經理劉家瑞坦言，雖然IT、TV等產品有零星急單出現，但整體需求仍疲弱，本季仍有降價壓力，整體稼動率約七成，內部仍持續致力提高高值化產品占比。明基材開拓OLED應用有成，去年已出貨中國手機客戶，上季出貨開始升溫，預期今年來自OLED應用占偏光片營收比重約一成。

至於Skin Care、隱形眼鏡及專業醫療等事業去年營收年增逾兩成，陳建志看好，今年疫情結束後，醫院相關業務回復正常，對於旗下醫療事業有正向助益，以衛普為例，衛普主攻醫材，主要市場在美國、日本及東南亞等地，今年營運持續看好。

明基材上季斥資31.62億元取得不織布材料及功能PE膜供應商衛普實業51％股權，並於今年元月完成交割程序，併入合併營收。

明基材去年資本支出11.87億元，年增98%，為近年新高，今年預估落於18-20億元間，主要因應隔離膜回台投資所需。因應國際市場分工布局，明基材去年宣布斥資9.2億元在台灣擴建電池隔離膜產能，有利於未來擴大爭取國際大廠訂單，衝刺獲利。

陳建志表示，目前隔離膜已出貨一家日系油電混合車的客戶，同時亦擴展中國大陸大型巴士、電動工具以及泰國大巴及電動廠等客戶，至於第二家日系客戶目前仍驗證中。