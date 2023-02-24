富采看第1季是谷底 全年營運回升力道仍不明朗

富采投控（3714）今（24）日召開法人說明會，董事長李秉傑表示，第1、2季沒有太多好消息，只能期待下半年市場會有較明顯的復甦，富采指出，目前看來，第1季營運仍將較上季下滑，但第1季也將是營運谷底，第2季可望微幅回升，但全年營運回升力道仍需視下半年終端市場消費力道而定，目前仍不明朗。李秉傑也在法說上宣布將於今年董事會改選後退休。

李秉傑說，富采成立之初就是規劃朝向最佳化合物半導體生產平台發展，集團投資Micro LED新產線預計今年底裝機、明年開始量產，預計2024年將會有終端應用的產品在市場銷售，至於Mini LED過去在營運上已展現成果，不過，未能如先前預期快速普及應用在多數領域較為可惜，但他看好未來Mini LED在車用領域的發展。

富采去年全年營收288.78億元，全年稅後純益3802萬元，較前一年全年稅後純益21.78億元呈現大幅衰退，去年全年每股稅後純益0.05元，也大幅低於前一年的3.21元。

富采去年第4季營收58.67億元，第4季稅後淨損7.52億元，較前一季虧損3.58億元明顯擴大虧損幅度，第4季單季每股淨損約1.06元。

對於去年的營運表現，富采表示，去年第4季單季虧損擴大，主要由於公司美系大客戶在第4季之後進行供應鏈的庫存調整，衝擊Mini LED出貨及整體營運表現，致使富采去年第4季虧損擴大，但由於去年上半年仍獲利，因此全年仍勉力維持小賺局面。

對於今年第1季營運展望，富采指出，以單季來看，第1季仍將較上季再下滑，也會低於去年同期，不過，今年第1季營運也將很明確是營運谷底，目前看來，第2季營運可望小幅回溫，力道並不強勁。至於今年全年營運展望，富采則是表示，關鍵還是今年下半年的終端市場消費力道的回升情況才是最後的關鍵，公司認為目前仍不明朗。