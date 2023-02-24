鴻海大掌櫃、台積前大將蔣尚義都得聽，鴻海辦反賄絡課

全球最大科技製造與服務商鴻海宣布，為落實集團誠信經營之核心理念至全球各事業單位，近日於總部舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證高階主管課程。特別邀請KPMG安侯建業聯合會計師事務所朱成光執行副總經理講述反貪腐反賄賂國際發展趨勢及ISO37001實務運用；台北地方檢察署高一書主任檢察官解析從舞弊事件中，學習如何杜絕賄賂事件發生；審計部法規委員會周靜幸簡任審計分享企業應建立有效內控，以降低舞弊風險並預防弊案發生，三位專家與集團經營管理階層進行交流，以深化全集團經營管理階層誠信經營意識。

鴻海指出，作為年度ISO 37001高階主管課程之一，本次包括集團總財務長黃秋蓮、半導體策略長蔣尚義、投資長杜墨璽、人資長夏國安、資訊長龔培元、環保長洪榮聰以及多位事業群總經理皆親自參與，部分海外高階主管則透過視訊系統自海外連線。此課程共連線全球10個主要廠區，總計逾百位協理級以上主管分梯次參與，展現集團對於推動誠信廉潔與反貪反賄的重視。

鴻海科技集團指出，誠信經營系列課程將會持續推廣，第二場活動預計於2/24(五)展開，邀請《財星500大企業稽核師的舞弊現形課》作者高智敏，講述企業誠信正直理念及防弊工具；前高等檢察署檢察官律師林宗志分享如何建構有效防弊機制，形塑企業誠信文化；台灣大學法律學院院長王皇玉剖析國際反貪腐公約及ESG永續發展，透過產官學界專家經驗分享，擴大集團高階主管對反腐倡廉的認知。

鴻海科技集團稽核長趙曉慧表示，「透過國際標準ISO 37001之導入，以完善的誠信治理/管理架構為基石、運用PDCA框架有效辨識、管理並回應貪腐賄賂風險，並結合日常營運管理制度的強化，提升集團全體員工誠信廉潔意識，持續深化企業永續DNA。」

鴻海於2021年12月導入ISO 37001反賄賂管理系統，歷經為期3個月運行取得認證與國際接軌。董事會成員與高階主管共同支持與推動誠信文化，依循國內外有關反貪腐與反賄賂之法規要求，對於任何違反規定的行為或活動採取零容忍政策，並定期舉辦高階反賄賂相關管理課程，以身作則以達上行下效。同時，該公司藉由推動行為準則（CoC）、反貪反賄課程培訓，以及全方位的貪腐賄賂風險評估機制，將管控程序內化於各作業流程，持續深化集團同仁誠信廉潔文化。