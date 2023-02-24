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聯發科推出全球首款5G NTN衛星通訊智慧手機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
首批採用聯發科技5G NTN衛星通訊技術晶片的智慧手機由英國Bullitt集團及手機大廠Motorola共同推出，將在MWC亮相。圖／聯發科提供
首批採用聯發科技5G NTN衛星通訊技術晶片的智慧手機由英國Bullitt集團及手機大廠Motorola共同推出，將在MWC亮相。圖／聯發科提供

聯發科（2454）於2023世界行動通訊大會（MWC 2023）展示全球首款的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術，將5G帶入太空，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能。首批採用聯發科技衛星通訊技術晶片的智慧手機由英國Bullitt集團及手機大廠羅托羅拉（Motorola）共同推出，更多終端應用裝置將在今年陸續亮相。

此外，聯發科還將分享下一代 5G 非地面網路技術，以迎接未來衛星通話、視訊雙向功能的新型5G應用，以先進的技術能力及超前速度佈局領先其他業者。

聯發科表示，衛星網路能彌補地面網路的不足，讓訊號涵蓋不到的地區也能享有穩定的通訊。擁有衛星通訊功能的智慧手機能讓使用者在難以建置通訊網路的區域保持聯繫，即使到了荒郊野外或者海上也能安心，若有緊急狀況也能即時求助，形成無縫銜接的通訊網環境。時下3GPP非地面網路（NTN）技術最大的市場機會在智慧手機產業，除了手機以外，農林業和物流等物聯網應用對衛星通訊的需求也在逐年增長；未來幾年內，汽車行業也將成為衛星通訊技術的重要市場。

衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，智慧手機等設備上的雙向衛星通訊技術具有劃時代的意義，在眾多不同的垂直領域中開闢出新的可能性。聯發科技的獨立MT6825晶片組符合3GPP NTN標準，能整合進旗艦手機中，提供無縫銜接的衛星連網體驗。

未來聯發科的衛星通訊產品組合將在3GPP 的5G R17標準上，發展IoT-NTN和NR-NTN技術。IoT-NTN技術為低連網速率連網而設，是傳簡訊的理想選擇；NR-NTN技術容許更高連網速率，可支援視訊通話等應用程式。由於目前的衛星網路僅在IoT-NTN通訊進行大規模支援，聯發科首批支援雙向衛星通訊的智慧手機等裝置也將採用IoT-NTN技術。

聯發科與Bullitt合作，率先全球推出兩款採用3GPP NTN技術的商用智慧手機：摩托羅拉defy 2和CAT S75。這兩款智慧手機均採用聯發科技MT6825 3GPP NTN晶片組，支援Bullitt Satellite Connect衛星通訊服務。Bullitt的衛星通訊服務將為全球使用者提供雙向衛星簡訊傳輸、所在位置資訊分享、緊急救援服務功能。

智慧手機 聯發科 5G

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