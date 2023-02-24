緯穎攜手英特爾 展出5G ORAN與MEC邊緣運算伺服器

緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，致力於釋放數位能量，點燃永續創新的願景。今天宣布將參加於巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC 2023），展出支援 5G Open vRAN 和MEC (多接取邊緣運算) 的邊緣運算伺服器解決方案。現場將說明緯穎如何以 EP100G2 和 ES200 伺服器協助客戶實現雲端原生開放無線接取網路 (Cloud-Native Open RAN)、智慧工廠、沉浸式娛樂、超低延 CDN 網路，和 XR 進行訓練等應用。

緯穎同時與英特爾 (Intel) 合作，建構一系列短機箱邊緣運算伺服器，可執行 Intel FlexRAN參考軟體、Intel DPDK、Intel Speed Select 和其他 Intel 的網路及加速解決方案。第4代 Intel Xeon 可擴充處理器更進一步提供 EP100G2 卓越的運算效能。除了具有領先的單核運算能力，更擁有一系列嵌入式加速引擎，包括 Intel QuickAssist 技術 (QAT)、為 vRAN 應用新增的 Intel Advanced Vector Extensions (AVX) 指令，以及 Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) 指令集架構 (ISA)。相較於基於第 3 代英特爾處理器的前一代伺服器，EP100G2 可為 vRAN 應用增加高達兩倍的容量，並支援如高密度基地台部署 (High-cell Density) 等高階功能。

緯穎不但是開放式伺服器的領導廠商，也是包括 Open Compute Project (OCP) 和 Open Network Foundation (ONF) 等資通訊產業開放社群的活躍成員。因應下一代行動網路建設和邊緣應用，緯穎加入 O-RAN ALLIANCE 和 Telecom Infra Project (TIP) 等開放技術聯盟與社群。透過 O-RAN ALLIANCE 的 Plugfest 活動和一系列的實際場域部署，積極建構緯穎在 5G 與邊緣運算的生態系夥伴。

透過與中華電信（2412）在台灣、Ciena 在德國及美國、德國電信、HAWE Telekom 在波蘭以及 Telefonica 在西班牙的部署經驗，緯穎的邊緣運算伺服器已證明是Open RAN CU/DU、智慧工廠、沉浸式娛樂、超低延遲 CDN 網路，和 XR 進行訓練等應用的最佳選擇。

緯穎資深副總呂舜星表示:「我們的目標是提供一個靈活，易於擴展，並且能為各種邊緣運算應用進行最佳化的平台，以支援廣泛的邊緣運算應用。與廣泛的生態系夥伴合作進行多樣應用整合是致勝關鍵。我們很高興將在 2023 年的 MWC 展示更多成功案例，未來亦將投入更多的大規模部署。」