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中砂今年營收拚持平 3奈米鑽石碟估逐季放量

中央社／ 台北24日電

中砂今天預估，今年營收可能年減10%、力拚持平；鑽石碟營收有機會逐季回升，半導體3奈米技術新規格鑽石碟有機會逐季放量。

中砂下午受邀參加券商舉行法人說明會。展望今年，以新台幣兌美元匯率30.5元為假設基礎下，中砂預估營收年減10%，力拚持平，年度毛利率落在32%至38%區間，營業利益率預估16%至22%區間。

展望ABU砂輪事業部，中砂表示持續提高高階產品比重，精實生產效率及優化成本，傳產客戶下半年景氣可回溫，預估ABU砂輪事業部年營收年減5%至年增5%區間。

在DBU鑽石事業部，中砂預估營收有機會逐季回升，年營收預估年減5%至10%。對應3奈米技術的新規格鑽石碟國內客戶，中砂市占率達70%，今年有機會逐季放量增加。

在SBU晶圓事業部，中砂預估測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片將全年滿載，不過由於測試晶圓產品平均銷售價格（ASP）下滑約5%至15%，預期SBU晶圓事業部今年營收可能年減10%，力拚持平。

根據資料，去年ABU砂輪事業部加上泰國和台灣子公司占中砂整體業績比重約22%，DBU鑽石事業部業績占比約30%，SBU晶圓事業部占比約48%。去年第4季鑽石碟營收中，半導體5奈米和3奈米先進製程產品營收比重，由去年第3季32.3%增加至38.6%。

中砂去年第4季合併營收新台幣15.9億元，季減12.5%，是去年單季低點；去年第4季合併毛利率33.8%，季減2.6個百分點。去年第4季獲利1.95億元，季減44%，是5季來低點，單季每股基本純益1.36元，低於去年第3季EPS 2.43元。

累計去年中砂合併營收69.08億元，年增14.6%，全年合併毛利率36.6%，年增5.7個百分點，去年稅後獲利12.47億元，大幅年增84.4%，創歷年新高，去年每股基本純益8.71元，優於2021年EPS 4.78元。

營收 中砂

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