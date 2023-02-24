快訊

中鋼特別股每股配發1.4元 普通股紅利每股1元

台積電美國廠工程師妻揭「十大驚奇」 急籲：台灣勇士別再傻傻被賣

搶先中央！竹北市大手筆發每人6千元 領取3方式出爐

台積電廠區陸續導入綠色氫氟酸 目標年減碳逾2萬公噸

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（24）日更新ESG電子報，其中更新攜手供應商首次打造綠色氫氟酸的進展，截至民國112年2月已導入晶圓十二A廠、晶圓十五A廠，減少螢石用量、減碳317公噸，其他十二吋晶圓廠區亦同步進行試產，預計全面導入後1年可減碳逾2萬公噸，相當於58座大安森林公園1年的二氧化碳吸附量，持續創造資源循環價值。

台積電說明，致力實踐綠色創新，因應原物料需求隨著產能增加持續成長，為確保製程關鍵材料氫氟酸穩定供應並友善環境，攜手供應商以磷肥廢料替代螢石，在不影響原有製程品質的前提下成功產製氫氟酸。

氫氟酸是半導體濕式蝕刻製程的重要化學品，一般以螢石為原料，因取得不易且精煉程序繁複，產製過程較難降低碳排放量；台積電表示，公司視推動綠色低碳供應鏈為ESG的重要一環，為促進環境永續發展，民國110年起與供應商合作投入氫氟酸替代原料可行性研究，利用磷肥產製過程衍生的廢料─氟矽酸搭配硫酸進行化學反應後產製氫氟酸，且為使品質符合半導體製程標準，台積公司除輔導供應商提前於進料階段即提供品質保證證明（CoA）外，同時協助其開發獨立產線進行測試，經反覆調整以達製程最適化，確保後續生產品質無虞。

依據台積計畫，公司深化綠色效益，積極輔導供應商擴大使用磷肥廢料產製氫氟酸，預計民國113年底完成第二條獨立產線後，可再降低螢石用量，總計減碳逾4萬公噸；除精進原料品質，台積公司亦持續尋求永續使用的改善機會點，由品質暨可靠性組織持續與各廠合作，進行電子級硫酸及電子級異丙醇內循環再利用、氫氟酸氣體廢料再製氟氣的評估，同時輔導供應商開發相關技術，朝資源永續再生的目標邁進。

台積電 晶圓廠 減碳

延伸閱讀

台積電董事會變更設立3委員會 增審查高階經理人傳承

台積電最後一盤爆逾2萬張成交量下殺9元 終場收511元

陸行之拆解輝達財測 喊台積電庫存Q1降！他嘆公司太小氣：股利分派率在台墊底

傳台積電高薪挖角消防員 公司低調回應

相關新聞

獨／台積電高薪搶消防員 台中消防：至少4人離職

台積電因各地廠區需求，祭出高薪挖角消防員，北部已有離職潮，台中市消防局基層人員透露，其實台積電徵聘有消防專業的人才，早已...

台灣美光要求澄清否則提告 工會籲公開資遣方案

台灣美光晶圓工會今天表示，美光要求工會澄清媒體報導內容，否則將對工會及工會幹部提告；工會為此提出3點聲明，呼籲美光在協商...

台積電日本設第二座廠投逾1兆日圓？公司這樣說

外電報導，台積日本設第二座廠總投資金額可望超過1兆日圓（約台幣2,299億元），對於該議題台積電（2330）今（24）日...

台積電美國廠工程師妻揭「十大驚奇」 急籲：台灣勇士別再傻傻被賣

台積電赴美投資設廠受到各界關注，昨（23）日有一名網友在網路上發文，指出有身為美國廠員工的老婆，要揭露赴美後才知道的「十大驚奇」，更喊話「希望在台灣的GG勇士們，不要被傻傻賣到美國還不知道」。

影／新北消防員跳槽台積電 消防局：給予高度祝福

台積電在國內北中南都有開發計畫，傳出為了使新廠房順利通過消防安檢，不惜砸重金挖角，為了讓他們願意放棄公職，祭出360萬元...

日媒指熊本建第2座廠 台積電：有考慮但無進一步資訊

日本媒體報導，晶圓代工廠台積電計劃於熊本投資設立第2座晶圓廠。台積電表示，有考慮在日本設立第2座廠，但目前沒有進一步資訊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦