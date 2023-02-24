台積電董事會變更設立3委員會 增審查高階經理人傳承

台積電（2330）今（24）日更新ESG電子報，其中提到台積電強化董事會日前核准變更與設立3個董事會下的委員會，其中「薪酬暨人才發展委員會」旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬及福利政策，以及董事與經理人的報酬，將增加其審查公司高階經理人傳承計畫的責任。

台積電提到，公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率的董事會是優良公司治理的基礎。基於這樣的理念，台積公司董事會先後於民國91年及民國92年主動設立審計委員會與薪酬委員會。為持續追求更完善的公司治理，台積公司董事會進一步於民國112年2月核准新增並強化其下委員會職責，包括變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及設立「提名及公司治理暨永續委員會」。各委員會將協助董事會履行其職責，並定期向董事會報告其活動和決議。

台積電董事長劉德音表示，「維持最高標準的公司治理一直是台積公司企業價值重要的一環。我們的董事會是一個認真、有能力、獨立的董事會，這次強化其下委員會職能旨在讓董事會更加透明化，並提升公司治理機制及競爭力。」

台積電表示，公司夙負聲譽的董事會，是由具備多元背景、充足專業知識、卓越見識與世界級公司經營經驗，並擁有高度道德標準的專業人士所組成；目前10位董事中，有6位獨立董事。承續台積公司創辦人張忠謀博士的公司治理理念，在劉德音董事長及魏哲家總裁暨副董事長的領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

台積電也表示，公司「審計暨風險委員會」旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質與誠信度，並將加強其對風險管理架構的監督職責；「薪酬暨人才發展委員會」旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬及福利政策，以及董事與經理人的報酬，將增加其審查公司高階經理人傳承計畫的責任。

此外，為強化董事的選任機制，建構多元化及專業化的董事成員，並參考國際做法，台積表示，公司董事會通過設立「提名及公司治理暨永續委員會」，除了向董事會推薦獨立董事候選人等職能外，並定期檢視台積公司的公司治理及永續發展政策，健全公司治理架構，為永續發展奠定基礎。