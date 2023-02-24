台積電美國廠工程師妻揭「十大驚奇」 急籲：台灣勇士別再傻傻被賣

台積電赴美投資設廠受到各界關注，昨（23）日有一名網友在網路上發文，指出有身為美國廠員工的老婆，要揭露赴美後才知道的「十大驚奇」，更喊話「希望在台灣的GG勇士們，不要被傻傻賣到美國還不知道」。

一名網友在PTT上發文寫道，「我昨天做夢的時候，夢到我的好閨蜜跟我聊天的時候說，趁老公去上班，身為美國廠員工眷屬，老娘來跟大家爆爆料吧…以下十大驚奇給大家參考一下，希望在台灣的GG勇士們，不要被傻傻賣到美國還不知道，希望長官們看到能夠真心幫我們改善」。

一、員工餐點

該名工程師的妻子透露，現在美國廠的員工們沒有員工餐廳，原本的餐點一餐8美金，結果難吃到沒人要吃，現在還取消供應。她坦言目前只能餐餐自己煮，在公司吃微波加熱的剩菜剩飯，有些人在台灣還根本不會煮飯，每天光是準備老公的餐點跟顧小孩就花上不少時間，有時候太忙就只能吃泡麵。

二、員工住宿

她爆料「報導上光鮮亮麗的員工宿舍，根本就是一場騙局」，出發前僅用一份問卷調查，結果房子都沒蓋好也沒看到，就逼員工租下一個月2500美金的2房公寓，而且綁3年的合約。她崩潰直呼，「這輩子都沒想到，我來美國居然還住在可憐的小公寓，然後還要被不認識的台積電同事們互相影響，住的地方毫無隔音可言」。

她指出問卷上說住的地方是抽籤決定，「但是明眼人都知道，長官們都住只需要簽約1年的透天房，小小工程師只能配合政策，住在綁3年又貴又爛的宿舍」。事情還沒結束，她表示剛住進來的時候，洗衣機和排水管都被老鼠咬壞，「長這麼大都沒看過這麼多老鼠，這是人住的地方嗎？」就連下班想好好休息睡覺都不行，甚至練就各種水電技能，「平常長官壓AR很厲害，每次反問什麼時候處理宿舍的事情，永遠都沒答案」。

三、年度尾牙

她提到自己有看到台積電大小事在討論年度尾牙抽獎，結果美國廠居然連尾牙都沒有，只辦了春節烤肉會，不僅要入場費5美金，地點還是在員工宿舍，「我都花2500美金租公寓了，我家的庭院假日還要被公司強迫捐出來辦烤肉大會，台積電有窮酸成這個樣子嗎？我福委會福利金可沒有少繳耶」。

四、長官濫用權力

她發現來到美國後大家住很近，有時候一起搭車省油，但怎麼都是長官搭工程師的車？然而，工程師們為了考績只好忍下去，「搞得我還以為回到了研究生生活，來上班還要被教授叫幫忙做雜物，不聽話的上班就完了」。

五、神奇班表

她表示來美國後為了配合台灣上班時間，因此都上星期日到四13:00-22:00，但是上這種異常的班別，竟然沒有任何的加班費，只有可笑的「台灣」小夜班津貼，來到了美國，時薪還是用台灣薪資計算。

六、禁止休假

她坦言來這裡的長官們都怕被台灣長官們看到自己過太爽，所以都嚴格要求台灣工程師們禁止休假，但是美國人都動不動請病假，到處跨年、到處玩，也沒看到哪個長官硬起來禁止。就連台灣人不幸確診，還是要照常上班，「說好的一視同仁蕩然無存，美其名的一年一張返鄉機票，都不知道何年何月才能用」。

七、暗黑稅法與匯率

她回憶起說明會的內容，說好年終和分紅會在台灣發放，結果1月的時候卻莫名在美國發年終，還被預扣30%，還是用30.69這種匯率算給員工。她不滿說道，「每次領薪水都先被預扣20%，匯率還被吃掉3到5%，在美國物價3倍以上的狀況下，真的不知道怎麼活下去」。

八、稅負平衡

「說明會說得很漂亮，美國多的稅，公司出！」她坦言現在來美國快1年，稅到底怎麼算都不知道，只知道在台灣的薪水被預扣了，在美國的薪水也被預扣，但是永遠拿不回被扣的稅。她無奈說著，「繳稅是人民義務我知道，但是我們要的很簡單，就是知道錢怎麼算而已，但是從來沒有長官說過怎麼算，我們還是義無反顧來美國了」。

九、轉US Local hire申請綠卡

她提到長官們雖然已經願意幫忙啟動轉local，但是流程卻非常慢，薪資福利換算起來跟美國大學剛畢業的畢業生一樣，「這是不是擺明就是放著一塊餅在那邊，然後笑我們永遠吃不到」。

十、美國廠詭異工作文化

最後，她認為來美國的長官，每個都是死撐活騙的，搶到位置就升上去了，根本沒有人真心想留，只想留下爛攤子給下一手，綁約到了就拍拍屁股走人，「每次看到美國人抱怨GG文化都覺得不意外，到底是哪間公司會要求員工邊建廠，還要邊訓練美國人，然後還希望美國人有戰力？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「水喔，血流成河」、「真實情況，看過去的學長慘到不行」、「本來就是騙你去呀」、「比研究生還慘了，默哀」、「好慘…幫QQ」、「美國夢變成美國惡夢」、「好可怕，台GG的人真的是被當免洗筷一樣糟蹋」、「除了綠卡，想不到任何好處」。